LPS Alba Iulia, calificare la turneul final Under 15 la baschet feminin | Performanță pentru echipa pregătită de Valentin Urian

Rezultat remarcabil obținut de echipa LPS Alba Iulia, care s-a calificat la turneul final Under 15 la baschet feminin. Formația pregătită de antrenorul Valentin Urian a acces astfel între primele 8 formații din țară la acest nivel competițional, turneul final fiind prevăzut în perioada 12-16 februarie.

Această performanță a fost realizată în urma celui de-al doilea turneu semifinal, disputat în Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

„Ne bucurăm pentru această calificare, este un rezultat notabil pentru noi. Fetele merită toate aprecierile pentru modul cum s-au comportat. Am trecut un hop, am reușit să ne atingem obiectivele”, a spus merituosul antrenor Valentin Urian.

Rezultatele formației din Cetatea Marii Uniri, la acest ultim turneu semifinal, au fost următoarele: 44-76 cu ACS Dan Dacia București (care a câștigat grupă, cu victorii pe linie), 65-54 cu LPS Galați (contracandidata la locul secund) și 92-9 cu Agronomia București. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a înregistrat două victorii și o înfrângere, reușind să învingă din nou oponenta din Galați, deși avea la îndemână inclusiv varianta unui eșec la 11 puncte diferență.

LPS Alba Iulia are oportunitatea să realizeze o nouă calificare la un turneu final, la finele acestei săptămâni, când va avea loc un turneu semfinal, la Under 14, la București. La Under 15 este un lot format din jucătoare din anii 2010 și 2011, parte dintre baschetbaliste, cele mai mici, participând și la campionatul Under 14.

*Două perechi de gemene

Lotul LPS Alba Iulia (parte dintre jucătoare evoluează și la Under 14): Maria Nichimiș, Karina Maria Onea, Anastasia-Maria Jitaru, Ingrid Baicon Ciban, Alesia Adriana Popa, Eliza Maria Căta, Riana-Ioana Dumitrescu, Maya Ioana Niga, Alexia-Maria Birău, Alina-Natalia Bălaș, Sara Cataramă, Cristina Maria Cioara, Ana Ecaterina Damian, Alexia-Maria Panescu.

În urmă cu doi ani, respectiva generație, din anul 2010, s-a mai calificat la un turneu final, la baschet 4×4, Under 12. Trebuie menționat faptul că în lot se regăsesc două perechi de gemene, Anastasia-Maria și Antonia-Terezia Jitaru, respectiv Georgiana-Elena și Alexia-Maria Panescu.

Foto: Raluca VINȚAN

