LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 3 SEPTEMBRIE 2024: 502 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 3 SEPTEMBRIE 2024: 502 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 septembrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0758409896
ALBA IULIA PROPER BLOCK SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0748622291
ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
ALBA IULIA UM 01684 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0258813491
ALBA IULIA ALBA VET SA MEDIC VETERINAR 1 0724588208
ALBA IULIA DELGAZ GRID S.A. INGINER RETELE ELECTRICE 4 [email protected]
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477
ALBA IULIA MTC CLEANING SYSTEM S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 2 0737091454
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0372133729
ALBA IULIA SC Hermes BM FEMEIE DE SERVICIU 1 0730735735
ALBA IULIA SC COSTUMANIA KIDS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
ALBA IULIA PAVELION FOOD S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745074942
ALBA IULIA Pollstar Company SRL MONTATOR, REGLOR ȘI DEPANATOR DE APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRONICE 1 0721699403
ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0258805112
ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0722646696
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0760265477
ALBA IULIA HERMES MOBLUX TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0730735735
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA Pollstar Company SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0721699403
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0730244833
ALBA IULIA BUFTEA OYL COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0740047040
ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240
ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 4 0760441100
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764
ALBA IULIA NY’ER ROMANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0734750736
ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 4 0734750736
ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764
ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL TRANSLATOR 1 0768707000
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0787446998
ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220
ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741849973
ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0720534594
ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352
ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887
ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 0786317278
ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887
ALBA IULIA DEDEMAN SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 [email protected]
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710
ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710
ALBA IULIA BIROTICA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 2 0752227776
ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087
ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 5 0760441100
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712
ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL SPALATOR VITRINE SI GEAMURI 5 0760441100
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL INGINER MECANIC 5 [email protected]
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 5 [email protected]
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 4 [email protected]
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 5 [email protected]
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. CONTABIL 1 0790229959
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. FACTURIST 1 0790229959
DRÂMBAR EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220
IGHIU SC TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 [email protected]
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0737466103
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2 0737466103
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1 0729068763
AIUD ALFA & OMEGA GROUP SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0758833302
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382
AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 2 [email protected]
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG 1 [email protected]
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOPEDAGOG 1 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731014301
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA EDUCATOR SPECIALIZAT 1 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 1 [email protected]
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 [email protected]
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 4 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 2 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 [email protected]
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL PAVATOR 5 0731014301
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 [email protected]
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661
GALDA DE JOS ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 3 0736777388
GALDA DE JOS ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0736777388
GALDA DE JOS ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0736777388
GALDA DE JOS ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 7 0736777388
GÂMBAŞ S.C. FERO CIOAZA S.R.L. RECUPERATOR METALE VECHI 1 0728038729
MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0746235501
MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0746235501
MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0746235501
OIEJDEA LACTALIS ROMANIA S.A. CONTROLOR FINANCIAR 1 0372609386
OIEJDEA LACTALIS ROMANIA S.A. Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0372609386
OIEJDEA S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
OIEJDEA S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
OIEJDEA ALBALACT SA INGINER AUTOMATIST 1 0736777388
OIEJDEA S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
OIEJDEA S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
SÂNTIMBRU SC REMAT PLUS SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 4 0752172573
TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. GESTIONAR DEPOZIT 1 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 [email protected]
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 [email protected]
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 [email protected]
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 [email protected]
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
BLAJ S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL ELECTROMECANIC 2 [email protected]
BLAJ PRODLACTA SA CONDUCATOR AUTOSPECIALA 2 0734772975
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD INTERFACE LOGISTIC S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0754492145
ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0758882404
ABRUD SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764
BAIA DE ARIEŞ JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FEMEIE DE SERVICIU 1 0740019310
BISTRA GENERAL FANBONCONSTRUCTII MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 6 [email protected]
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]
CÂMPENI COSTI MAR STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839
CÂMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0748119500
HOREA RISTEIU I IOANA NATALIA PFA FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2 0737466103
CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2 0737466103
ŞIBOT ZIUA LEMNARULUI SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0728242666
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2 0743559716
PETREŞTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0729399259
PETREŞTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729399259
PETREŞTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FAIANTAR 3 0729399259
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII 1 0746287104
SĂSCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0749931510
SEBEŞ DUPEX SRL SUDOR 2 [email protected]
SEBEŞ DUPEX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 [email protected]
SEBEŞ DUPEX SRL VOPSITOR INDUSTRIAL 1 [email protected]
SEBEŞ ELTEX RECYCLING SA STIVUITORIST 1 [email protected]
SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 [email protected]
SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2 0745580122
SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 0745580122
SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0745580122
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0727897625
SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. AGENT DE SECURITATE 5 0727897625
SEBEŞ E-KID SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0733746291
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE ORGANICE 3 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STIVUITORIST 5 0727897625
SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0744524402
SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066
SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758113603
SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 3 0745011394
SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 4 0745011394
SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]
SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]
SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]
SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]
SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]
SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0745011394
SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]
VINŢU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]
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