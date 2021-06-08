LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 369 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
AIUD AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
ALBA IULIA SC TRANSILVANIA SERVICII CLADIRI SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0746083876
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0730230700
ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 0740600376
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477
ALBA IULIA BOGDAN AUTOMOBILE SRL AGENT TRANSPORTURI 1 0756576754
ALBA IULIA NEDE & FAT BOY SRL AJUTOR BUCATAR 3 0744693439
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 4 0730230700
ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR OSPATAR 1 0748182106
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 4 0790229953
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491
ALBA IULIA MARC LEDORCA SRL BARMAN 1 0745173392
ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0748182106
ALBA IULIA NEDE & FAT BOY SRL BUCATAR 3 0744693439
ALBA IULIA MARC LEDORCA SRL BUCATAR 1 0745173392
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL CAMERISTA HOTEL 3 0730230700
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568868
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292
ALBA IULIA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
ALBA IULIA IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258814491
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 3 0745136305
ALBA IULIA WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251
ALBA IULIA WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251
ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491
ALBA IULIA CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122
ALBA IULIA ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0372609132
ALBA IULIA CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
ALBA IULIA CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
ALBA IULIA ALBALACT SA INGINER MECANIC 1 0372609132
ALBA IULIA IPEC SA INGINER MECANIC 4 0258814491
ALBA IULIA IPEC SA LABORANT CHIMIST 1 0258814491
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 1 0258842275
ALBA IULIA CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0745106618
ALBA IULIA ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2 0372609132
ALBA IULIA HAŢEGAN METAL SRL LACATUS MECANIC 2 0745317046
ALBA IULIA NEDE & FAT BOY SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 5 0744693439
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0730230700
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745136305
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953
ALBA IULIA SC AMIGO&INTERCOST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0754041736
ALBA IULIA SOLINA ROMANIA SRL MANIPULANT MARFURI 2 0733190507
ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 20 0258814491
ALBA IULIA IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491
ALBA IULIA ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 1 0372609132
ALBA IULIA ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 9 0372609132
ALBA IULIA SOLINA ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507
ALBA IULIA HAŢEGAN METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0745317046
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0744693292
ALBA IULIA SC CONSTRUCTAMA ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0755999993
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0258842275
ALBA IULIA GLG TECNOSPARK SRL OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 1 0755035085
ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0748182106
ALBA IULIA AGORA PAN SRL PATISER 1 0755513803
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0760265477
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL PIZZAR 2 0730230700
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838
ALBA IULIA BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CHERSA SEBASTIAN SECRETARA 1 0358111016
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL SUDOR 1 0258842275
ALBA IULIA HAŢEGAN METAL SRL SUDOR 2 0745317046
ALBA IULIA CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0745106618
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 10 0744693292
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL TAPITER 10 0744693292
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0744693292
ALBA IULIA NEDE & FAT BOY SRL VÂNZATOR 3 0744693439
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3 0372568868
ALBA IULIA PRO SOLUTIONS AGENCY SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 10 0251420520
ALBA IULIA PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0753128951
ALBA IULIA CONSTRUCTAMA ALBA SRL ZIDAR PIETRAR 2 0755999993
ALBA IULIA PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0753128951
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BLAJ PATI DOINA SRL COFETAR 2 0721624749
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 37 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROENERGETICA 3 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROMECANIC 5 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 5 0258807805
BLAJ HYDROTARE 2019 S.R.L. INGINER SUNET 1 0744602117
BLAJ VTP NELL INSTAL TEAM S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0770549983
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 4 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907
BLAJ DANIEL”S HEAVY MACHINE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0742524752
BLAJ VTP NELL INSTAL TEAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0770549983
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 2 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907
ALOFM Câmpeni – 0725 225 884
CAMPENI CASA MOŢULUI SRL BARMAN 1 0751220498
CAMPENI ANDY SRL BUCATAR 1 0744560359
CAMPENI CASA MOŢULUI SRL CAMERISTA HOTEL 1 0751220498
CAMPENI CASA MOŢULUI SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0751220498
CAMPENI APUSENI WOODLAND SRL MENAJERA 1 0740778400
CAMPENI ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744693292
CAMPENI BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788521726
AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881
CUGIR SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 10 0740600376
CUGIR SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 0754202331
CUGIR SEDIROM INTERNATIONAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 6 0371475081
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 7 0720085887
CUGIR SC MOLD TECHNOLOGY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0724589824
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
SEBEŞ LOMEDAMY SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1 0745501398
SEBEŞ SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811