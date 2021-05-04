LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 276 de posturi disponibile în Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Blaj și Aiud

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
RO-ARMYCATERING SA ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0213185008
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
RO-ARMYCATERING SA AJUTOR BUCATAR 10 0213185008
RO-ARMYCATERING SA BUCATAR 10 0213185008
CETATEA APUSENI SA CAMERISTA HOTEL 2 0744605753
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 0372568838
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10 0746285284
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
STI TRANS FREIGHT BV SRL CONTABIL 1 0735251337
VI TINDALA JUNIOR SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0737967730
DEKA STRUCTURI SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0722685526
CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122
VI TINDALA JUNIOR SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0737967730
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
INOX DEL DODO SRL LACATUS MECANIC 1 0740082827
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0372568838
ALBANI FOREX SRL MAGAZINER 1 0744693292
SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1 0358407586
PROFI ROM FOOD SRL MANIPULANT MARFURI 1 0372568838
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284
GLG TECNOSPARK SRL OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 1 0755035085
RO-ARMYCATERING SA OSPATAR (CHELNER) 10 0213185008
SATROTEC SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 1 0358407586
RO-ARMYCATERING SA SEF DEPOZIT 1 0213185008
MARVICON SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 5 0371092404
STI TRANS FREIGHT BV SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0735251337
SATROTEC SRL SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE 1 0358407586
PITEA TUDOR CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ SUDOR 1 0763547664
INOX DEL DODO SRL SUDOR 1 0740082827
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838
PITEA TUDOR CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0763547664
SC VI TINDALA JUNIOR SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0737967730
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ANALIST CALITATE 3 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 22 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 3 0258807805
HYDROTARE 2019 S.R.L. INGINER SUNET 1 0744602117
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 70 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 15 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 4 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL SEF SERVICIU MARKETING 1 0258807805
MARIA TURISM SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0744631570
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0757045021
SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811
FEREASTRA INDUSTRIE R SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0358404744
ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744693292
PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 10 0757045021
PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 3 0757045021
PEHART TEC GRUP S.A. SUDOR 1 0757045021
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466
AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881
ŞTEFAN OMNIA COM SRL CALCATOREASA LENJERIE 2 0786644004
ŞTEFAN OMNIA COM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0786644004
NOVA GRUP VICES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258755727
TMG GUARD SRL ȘEF SERVICIU PAZĂ 1 0751124982