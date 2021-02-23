LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 204 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1
EQUAL WEB DESIGN SRL AGENT DE VÂNZARI 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 9
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1
SMART KIDS STUDIO ANIMATOR SOCIOEDUCATIV 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ASISTENT MANAGER 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
SMART KIDS STUDIO CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA 1
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
EMIMONA SRL CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 1
EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1
EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1
ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 3
IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
MIRON MARIUS CONSTRUCT S.R.L. FAIANTAR 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
CEC BANK SA INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA 1
IMSAT-ALBA SA INGINER ELECTRICIAN 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 1
HULEA INSTAL S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1
BEST MOB SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2
COLEGIUL TEHNIC APULUM ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL LABORANT CHIMIST 1
IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2
SMART KIDS STUDIO MANAGER 1
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
LACTALIS LOGISTIC S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 4
APUSENI WOODLAND SRL MENAJERA 1
MIRON MARIUS CONSTRUCT S.R.L. MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 6
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3
EXCLUSIV TEHNIC S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40
SC THERMO HEAT RUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 9
NORART EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
SOCIAL WOOD SRL PREPARATOR-DOZATOR ADEZIVE, RASINI, LACURI SI EMAILURI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 1
TRANSILVANIA EXCAVATII SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
ALBALACT SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 1
SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR MANUAL/ARTIZANAL 1
BEST MOB SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2
SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1
IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN DEVIZE SI MASURATORI ÎN CONSTRUCTII 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1
GEORGE & MERI SRL VÂNZATOR 1
SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 10
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 1
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR 2
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. SECRETARA 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
WAKE UP CUGIR SRL AJUTOR BUCATAR 1
WAKE UP CUGIR SRL AJUTOR OSPATAR 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1
WAKE UP CUGIR SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5
WAKE UP CUGIR SRL OSPATAR (CHELNER) 1
WAKE UP CUGIR SRL VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 9
DADI TEAM SRL CONFECTIONER-MONTATOR STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCTII 2
DADI TEAM SRL DULGHER RESTAURATOR 1
ELECTRIKA SANTOS S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
DADI TEAM SRL FIERAR BETONIST 1
DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 2
DADI TEAM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
DONNA CONFEZIONI S.R.L. SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1