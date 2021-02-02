2 februarie 2021

Ziarul Unirea

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 124 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM

de Ziarul Unirea

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

ELIT

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

SC BOGDAN AUTOMOBILE SRL-D AGENT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 2
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1
SC REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5
SC FAIR PLAY IMPEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 3
RER VEST SA CONTROLOR CALITATE 5
ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
SC DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 1
RER VEST SA MANAGER DE PROIECT IN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 4
SC FAIR PLAY IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3
SC REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3
SC THERMO HEAT RUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2
MAX LOADS SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SECRETAR INSTITUT, FACULTATE 1
ALBALACT SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 10
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 1
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR 2
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881

MINI-MAL STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1
M & C ECO PAPER SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1
BRUTĂRIA MATEI HOREA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5
M & C ECO PAPER SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SIPIGFERM SRL INGINER ZOOTEHNIST 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1
PROFI ROM FOOD SRL RECEPŢIONER MARFĂ 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
GV & OPREAN LOGISTICS MOTOSTIVUITORIST 15
GV & OPREAN LOGISTICS MANIPULANT MARFURI 15
DONNA CONFEZIONI SRL MAISTRU IN INDUSTRIA TEXTILA 1
DONNA CONFEZIONI SRL SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR 1

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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