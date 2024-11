LIVE VIDEO | TOPUL FIRMELOR 2023, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur

TOPUL FIRMELOR 2023, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur

Camera de Comerț și Industrie Alba organizează Topul Județean al Firmelor 2023, ediția a XXXI-a. Obiectivul acestui eveniment este promovarea firmelor cu rezultate deosebite în activitatea desfășurată în anul 2023.

Camera de Comerț și Industrie a României sărbătorește anul acesta 160 de ani de promovare a mediului de afaceri românesc. Pe 30 septembrie 1864, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul care permitea formarea primelor 15 Camere de Comerț în Principatele Unite Române, inițiativă propusă de C.A. Rosetti, ministrul agriculturii de atunci.

Sub domnia Regelui Carol I, sistemul camerelor a intrat într-o nouă fază, având parte de modificări legislative care au adus o mai bună autonomie. Importanta acestor instituții a fost subliniată prin inaugurarea, pe 23 mai 1911, a Palatului Camerei de Comerț din București. Camerele au avut o contribuție notabilă la dezvoltarea economică, implicându-se în proiecte legislative importante precum reglementarea repausului duminical, sancționarea camerei şi promovarea industriei naționale, culminând cu prima lege a mărcilor de fabrica şi comerț din România. În perioada interbelică, sistemul camerelor a susținut educația universitară economică prin suport financiar în construirea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, actualmente Academia de Studii Economice.

Adunările Camerelor de Comerţ au fost esenţiale pentru orientarea economică a României sub domnia Regelui Carol II, influenţând semnificativ legislaţia fiscală şi social. În ciuda dificultăților întâmpinate în perioada comunistă, Camera de Comerţ a continuat să funcţioneze, fiind redenumită Camera de Comerţ Exterior. Aceasta a avut rolul de a întări legăturile economice cu alte state, adaptându-se la condițiile politice ale vremii. După Revoluția din 1989, sistemul camerelor s-a reorganizat pe întreg teritoriul României, devenind o rețea asociativă solidă pentru mediul de afaceri, având reprezentare extinsă la nivel național. Una dintre funcțiile esențiale ale CCIR este organizarea Topului National al Firmelor, care recunoaște performanțele companiilor din mediul de afaceri românesc.

Camera de Comerț si Industrie Alba stă în sprijinul comunității de afaceri din județul nostru de peste 30 de ani, și de 31 de ani organizează cel mai mare eveniment de recunoaștere a meritelor antreprenorilor, prin promovarea celor mai performante întreprinderi ale județului Alba – TOPUL JUDEȚEAN AL FIRMELOR.

Anul acesta sărbătorim excelenta in afaceri in județul Alba si ca in fiecare an, Camera de Comerț si Industrie Alba va premia și anul acesta cele mai performante companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.

Clasamentul este realizat pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie. Topul analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

Pentru firmele premiate, prezența în catalogul Topul Firmelor din Județul Alba reprezintă o carte de vizită, o garanție de seriozitate în relațiile cu investitorii și cu partenerii comerciali, întrucât acest catalog se bucură de o largă distribuție în mediile de afaceri din țară și din străinătate.

La eveniment se vor acorda și următoarele distincții firmelor cu rezultate constante de-a lungul timpului: Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri, Diploma pentru Exportatorii de Top si Trofeul Creativității.

Clasamentul județean din acest an cuprinde 2257 de agenți economici, respectiv: 57 Cercetare, Dezvoltare și High Tech; 453 Industrie, 157 Agricultură, Silvicultură, Pescuit, 189 Construcții, 703 Servicii, 587 Comerț și 111 Turism.

În Topul Național al Firmelor, județul Alba este prezent cu 172 de companii, clasate pe locurile 1- 10, având o cifră de afaceri de 4,5 miliarde Euro și cu un număr de 20352 salariați.

”Doresc să felicit laureații acestui an, le doresc să aibă parte de succes și pe viitor, să se mențină sus și să înregistreze o activitate sustenabilă, iar perseverența și efortul tuturor să ducă la o dezvoltare economică cât mai dinamică a județului Alba. Apreciem efortul pe care dumneavoastră l-ați depus și care s-a concretizat în aceste rezultate merituoase pe care Topul Județean al Firmelor vi le recunoaște și pe care le celebrăm cu această ocazie.

Vă mulțumim pentru colaborarea pe care am avut-o pe parcursul anului trecut, Camera de Comerț şi Industrie Alba vă stă mereu la dispoziție prin activitatea sa.

Va doresc succes în afaceri tuturor!

Mulțumim partenerilor, membrilor și colaboratorilor noștri. Succes în continuare!”, a transmis Corneliu ORZEA, Președintele CCI ALBA.

Distincţie de excelenţă

Clasamentul cuprinde firmele din judeţul Alba clasate, trei ani consecutiv, pe primul loc în TOP.

1 ADELUX BUSINESS SRL GÂRBOVA

2 AGRA’S SA OARDA

3 AGRI MORAR INTERNAȚIONAL SRL AIUD

4 AGROFITOPEST SRL OCNA MUREȘ

5 AGROPEC DIONIS SRL CETATEA DE BALTĂ

6 AGROSEM INTERNATIONAL SRL SÂNTIMBRU

7 ALBA ALUMINIU SRL ZLATNA

8 ALBA CONS SA ALBA IULIA

9 ALBA SPORT VISION SRL LIMBA

10 ALBACO EXIM SRL OARDA

11 ALBADECOR SRL BĂRĂBANȚ

12 ALBALACT SA OIEJDEA

13 ALBANI FURNITURE SRL GALDA DE JOS

14 ALBANIC SERVICE SRL ALBA IULIA

15 ALBATROS GOLD SRL ALBA IULIA

16 ALFRED SRL ALBA IULIA

17 ALLEGRIA RESORT SRL ALBA IULIA

18 ALMAX GROUP SRL ALBA IULIA

19 ALOREF SRL ALBA IULIA

20 ALPIN 57 LUX SRL SEBEŞ

21 ALS ROMANIA SRL GURA ROȘIEI

22 ALUTUS SRL CERGĂU MARE

23 ANDRA IOANA SRL BLAJ

24 ANTEL PRINT SRL ALBA IULIA

25 APA-CTTA SA ALBA IULIA

26 APIDAVA SRL BLAJ

27 APIS SRL BLAJ

28 APULUM 94 SRL HĂPRIA

29 APULUM SA ALBA IULIA

30 ARCO STARCOMP SRL ALBA IULIA

31 ARIEȘENI TURISM SRL BUBEȘTI

32 ARIESUL AGROLACT SRL VAMA SEACĂ

33 ARIEŞUL CONF SA BAIA DE ARIEŞ

34 ARIESUL PRODIMEX SRL BAIA DE ARIEȘ

35 ARIS COM SRL ALBA IULIA

36 ART INSTAL SRL ALBA IULIA

37 ARTI – PAN SRL ALBA IULIA

38 ARTON MEDIA S.R.L. ALBA IULIA

39 ASCENSORUL SRL ALBA IULIA

40 ATLAS IMOBILIARE SRL DRÂMBAR

41 AUTO TOTAL PREST SRL SEBEȘ

42 AXA PORCELAINE SRL ALBA IULIA

43 AXEL COMPANY SRL ABRUD

44 BADTRANS COMPANY S.R.L. AMPOIȚA

45 BALEA SRL CÎMPENI

46 BANITA FORSERV SRL SĂSCIORI

47 BARON MEDIA SRL BLAJ

48 BEGLI EVENT SRL VINȚU DE JOS

49 BELL FLOVER SRL ALBA IULIA

50 BENDIS SRL SEBEŞ

51 BIO RECYCLING SRL SEBEȘ

52 BIOFLORA APUSENI S.R.L. SÂNCEL

53 BIROTICA SRL ALBA IULIA

54 BIROUL DE PROIECTARE STRAJAN SRL ALBA IULIA

55 BLACKIE VET SRL BLAJ

56 BOMA PREFABRICATE S.R.L. ALBA IULIA

57 BOOM DESIGN & PRINT S.R.L. ALBA IULIA

58 BOSCH REXROTH SALES SRL BLAJ

59 BRILIANT IMPEX SRL CUGIR

60 BUFTEA OYL COMPANY SRL ALBA IULIA

61 C G P VULTURUL ALBA SRL ALBA IULIA

62 CARESTA BAGS SRL SEBEŞ

63 CASA AUTO SEBEȘ SRL SEBEŞ

64 CERTA CONS SRL BISTRA

65 CLAS ANTIGUA SRL GALDA DE JOS

66 CLUB SPARTACUS SRL ALBA IULIA

67 CONSTRUCTAMA ALBA SRL ALBA IULIA

68 CONSTRUCȚII ȘI SERVICII SRL SEBEȘ

69 CONTI WOOL SRL VINȚU DE JOS

70 CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L. DRÂMBAR

71 CORA PRINT S.R.L. ALBA IULIA

72 CORYLUS EST S.R.L. AIUDUL DE SUS

73 CRAMA ŢELNA SRL ŢELNA

74 CREATIVE DIGITAL DESIGN SRL ALBA IULIA

75 CRIOS SRL ALBA IULIA

76 CRYSTAL GROUP SRL DRÂMBAR

77 CUPRU MIN SA ABRUD

78 CUPTORUL DE SUB CURTE SRL CRĂCIUNELU DE JOS

79 D.Y. & C. VET SRL ALBA IULIA

80 DARA TRANSILVANIA SRL BLAJ

81 DELICII DIN APUSENI S.R.L. CÎMPENI

82 DELPHI ELECTRIC SRL ALBA IULIA

83 DENIZ-TEH SRL SEBEŞ

84 DENTA-BRAN SRL ALBA IULIA

85 DERBY SPORT SRL CUGIR

86 DIGI MEDICAL TEHNIC SRL ALBA IULIA

87 DISKONT ROMTRADE SRL ALBA IULIA

88 DML INVEST SRL VINȚU DE JOS

89 DN AGRAR SERVICE SRL CÂLNIC

90 DORA SRL ALMAŞU MARE

91 DRONKERS GROND SRL PIANU DE JOS

92 DUPEX SRL SEBEŞ

93 ECO TRADE SRL ALBA IULIA

94 ECOLLECT VISION SRL OARDA

95 ELAN AB DERMATO COSMETICE SRL ALBA IULIA

96 ELAN ALBA SRL ALBA IULIA

97 ELCO BUSINESS SRL CIUGUD

98 ELCOKIDS.RO S.R.L. CIUGUD

99 ELECTRODEP SRL VINȚU DE JOS

100 ELECTROSIM SRL SÂNTIMBRU

101 ELIS AGREGATE SRL PETREŞTI

102 ELIS PAVAJE SRL PETREȘTI

103 ELIT SRL CUGIR

104 ENERGO IMPEX SRL AIUD

105 EOSTAR TOUR SRL ALBA IULIA

106 E-QUATION SRL ALBA IULIA

107 ERIMIR TRADE SRL DRÂMBAR

108 EURO STAR GROUP SRL BĂRĂBANȚ

109 EUROKAF MARKETING SRL ALBA IULIA

110 EUROPSENS GLOB SRL ALBA IULIA

111 EUROTRANS SRL OCNA MUREȘ

112 EXTRABIT SRL DRÂMBAR

113 FAGUL IMPEX S.R.L. UNIREA

114 FEREASTRA INDUSTRIE R SRL SEBEȘ

115 FERMA CU OMENIE SRL UNIREA

116 FERO CIOAZA SRL AIUD

117 FLOREA GRUP SRL ALBA IULIA

118 FLOREA OIL SRL ALBA IULIA

119 FLORIDA CONSTRUCT SRL ALBA IULIA

120 FODO LAND SRL ALBA IULIA

121 FOREST CASI SRL BISTRA

122 FOUR ELEMENTS SRL ALBAC

123 FRUCT IMPORT EXPORT SRL ALBA IULIA

124 GABRIEL ADVERTISING SRL ȘEUȘA

125 GALENICA MURY SRL VINŢU DE JOS

126 GAMMA AXIAL SRL BĂRĂBANȚ

127 GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL STREMŢ

128 GEOGRAPHICA TRANSILVANIA SRL ȘARD

129 GEORGIA CATERING SRL AIUD

130 GETICA STAR SRL ABRUD

131 GIZEL PRODCARN SRL ALBA IULIA

132 GRĂDINA CU FLORI SRL BĂRĂBANȚ

133 GRUP TICO GRAPHIC SRL ALBA IULIA

134 HEMPFLAX EUROPE SRL PIANU DE JOS

135 HORECO FRIGO SERVICE ALBA SRL ALBA IULIA

136 I.A.M.U. SA BLAJ

137 IERO BRICK SRL OIEJDEA

138 IMAGINE 9 SRL CIUGUD

139 IMROGLASS SRL ALBA IULIA

140 INDEPENDENT SRL ALBA IULIA

141 INFOGRUP SRL ALBA IULIA

142 INSTALATORUL COMERT GRUP S.R.L. ALBA IULIA

143 INSTALATORUL SA ALBA IULIA

144 INTER TONY SRL DAIA ROMÂNĂ

145 IPRODCOOP SRL PETREȘTI

146 IULIA RICAMI S.R.L. PIANU DE SUS

147 J’ASMIN FRUITS SRL AIUD

148 JIDVEI SRL JIDVEI

149 JOX SPEDITION SRL AIUD

150 KANGOOPACK S.R.L. BĂRĂBANȚ

151 KLAUS MESAGER SRL ALBA IULIA

152 KOMMUNALTECH SRL OARDA

153 KRONOCHEM SEBES SRL SEBEȘ

154 LACTALIS ROMÂNIA S.A. OIEJDEA

155 LACTO AGRAR SRL ALBA IULIA

156 LEDY SRL ALBA IULIA

157 LENTINI SRL ALBA IULIA

158 LIN & EMA SRL VÂLTORI

159 LIVIO-DARIO SRL ALBA IULIA

160 LOGOS SRL AIUD

161 M & C ECO PAPER SRL VINEREA

162 MĂCELĂRIA VELE S.R.L. AIUDUL DE SUS

163 MARIA TURISM SRL JIDVEI

164 MARISS LORIN EVENTS S.R.L. ALBA IULIA

165 MATGEN FARM SRL AIUD

166 MBT TWO STORES SRL OCNA MUREȘ

167 MECFIL SRL CUGIR

168 MER FURNITURE SRL ALBA IULIA

169 MERCUR SRL ALBA IULIA

170 METAL PROD SRL AIUD

171 METAL STAR SRL CIUGUD

172 METALNIC SRL CÂMPENI

173 MOBILAIUD SRL AIUD

174 MONTANA-POPA SRL BLAJ

175 MOTOBOOM SRL SEBEŞ

176 MPP COOL OFFICE SRL ALBA IULIA

177 MULTIPAST SRL SEBEȘ

178 NATURAL HEALTH S.R.L. OARDA

179 NEOXIM SRL ALBA IULIA

180 NEW ELLE MEDICAL SRL ALBA IULIA

181 NEW SECURITY SRL ALBA IULIA

182 NOVA GRUP SRL CUGIR

183 NOVA MODUL SRL CUGIR

184 NOVA TECHNOLOGY SRL CAPTALAN

185 NOVAK TRANS BISTRA SRL BISTRA

186 OLARUGAM SRL MĂTIȘEȘTI

187 OLIMP PLUS SRL SEBEȘ

188 OMIG SRL ALBA IULIA

189 OPAL DESIGN SRL ALBA IULIA

190 OPREAN SRL SEBEȘ

191 ORIZONT LUX SRL MICESTI

192 PĂLĂRIA DĂDÂRLAT SNC SEBEŞ

193 PANTERA DENT SRL CRICĂU

194 PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA CUGIR

195 PAROM IMPEX SRL PETREȘTI

196 PASI LIBERI S.R.L. SEBEȘ

197 PEHART TEC GRUP S.A. PETREȘTI

198 PEMA ELECTROTEHNIC SRL DRÂMBAR

199 PEMA TECHNOLOGY S.R.L. ALBA IULIA

200 PENSIUNEA SELECT ALBA IULIA

201 PERLA MARTINIEI NSD SRL MĂRTINIE

202 POMAROM SRL ALBA IULIA

203 POMICOLA BOZ SRL BOZ

204 POMIFLORA IANKO SRL LOPADEA NOUĂ

205 PREFERA FOODS SA OIEJDEA

206 PROIECTARE TEHNOLOGIE EUROTEC S.R.L. CUGIR

207 PROMOTION SRL FILIALA BLAJ JIDVEI

208 PROMT DISTRIB SRL ALBA IULIA

209 PROPACK SRL SEBEŞ

210 REKORD SRL ALBA IULIA

211 REMAT CIMPENI SEBES SA CÂMPENI

212 RO.DE.X FASHION SRL ZLATNA

213 ROMANIAN WINE & SPIRIT TRADE CO. S.R.L. JIDVEI

214 ROMAQUA GROUP SA BORSEC SUCURSALA SEBEȘ SEBEȘ

215 ROSTICLAR GROUP SRL SEBEŞ

216 S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL BLAJ

217 SAMFLORA IMPEX PROD SRL ABRUD

218 SATURN SA ALBA IULIA

219 SAVINI DUE SRL SEBEŞ

220 SCOLARO PROMO SRL ALBA IULIA

221 SEGA RENTAL SRL ALBA IULIA

222 SERVCOM HORECA & LOGISTICA S.R.L. ALBA IULIA

223 SETINSTAL SRL ALBA IULIA

224 SILVA LOGISTIC SERVICES SRL SEBEȘ

225 SIMIANA PROFESIONAL SRL DAIA ROMÂNĂ

226 SIMODOR IMPEX SRL ALBA IULIA

227 SIMPALUX SRL ALBA IULIA

228 SKYNET COMPUTER SRL MICEȘTI

229 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA

ALBA IULIA ALBA IULIA

230 SOLINA ROMÂNIA SRL ALBA IULIA

231 SPEDTRANS MARINA SRL ALBA IULIA

232 STAR ASSEMBLY SRL SEBEŞ

233 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR

234 START MEDIA CENTER SRL ALBA IULIA

235 STM ELETTROMECCANICA SRL BLAJ

236 TAO MEDIA SRL BĂRĂBANŢ

237 TCO TRUCK SOLUTIONS S.R.L. ALBA IULIA

238 TECNO PLAST CUGIR SRL CUGIR

239 THERMOFORM G.T.N. DYNAMIC S.R.L. DRÂMBAR

240 THERMOFORM GETONIC SRL DRÂMBAR

241 TIPO-REX SERVICE SRL ALBA IULIA

242 TIPO-REX SRL ALBA IULIA

243 TIPOSIR SRL LUNCA MUREȘULUI

244 TITANIC LOGISTICS SRL SEBEȘ

245 TOBIMAR SRL DRÂMBAR

246 TONIK PHARM SRL SEBEȘ

247 TRANS IVINIȘ & CO SRL SEBEŞ

248 TRANSAVIA SA SÂNTIMBRU

249 TRANSEURO SRL IGHIEL

250 TRANSILVANIA NUTS SRL DRÂMBAR

251 TRITICUM SEBES – AGROTINERET SRL PIANU DE JOS

252 UNILAV CONS SRL DAIA ROMÂNĂ

253 UNIREA PRES SRL ALBA IULIA

254 URS CONSTRUCT ALBA SRL ALBA IULIA

255 VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ALBA IULIA

256 VV ONE SRL ALBA IULIA

257 WAGONS MAINTENANCE SRL ALBA IULIA

258 WERCO METAL SRL ZLATNA

259 YANA-IUS SRL ALBA IULIA

260 ZEN HOME CONCEPT S.R.L. ALBA IULIA

Trofeul de excelenţă

Clasamentul cuprinde firmele din judeţul Alba clasate, cinci ani consecutiv, pe primul loc în TOP.

1 AGRA’S SA OARDA

2 AGRI MORAR INTERNAȚIONAL SRL AIUD

3 AGROFITOPEST SRL OCNA MUREȘ

4 AGROPEC DIONIS SRL CETATEA DE BALTĂ

5 ALBA ALUMINIU SRL ZLATNA

6 ALBA CONS SA ALBA IULIA

7 ALBACO EXIM SRL OARDA

8 ALBADECOR SRL BĂRĂBANȚ

9 ALBALACT SA OIEJDEA

10 ALBANI FURNITURE SRL GALDA DE JOS

11 ALBATROS GOLD SRL ALBA IULIA

12 ALLEGRIA RESORT SRL ALBA IULIA

13 ALMAX GROUP SRL ALBA IULIA

14 ALOREF SRL ALBA IULIA

15 ALPIN 57 LUX SA SEBEŞ

16 ALS ROMANIA SRL GURA ROȘIEI

17 ANDRA IOANA SRL BLAJ

18 ANTEL PRINT SRL ALBA IULIA

19 APA-CTTA SA ALBA IULIA

20 APIDAVA SRL BLAJ

21 APIS SRL BLAJ

22 APULUM 94 SRL HĂPRIA

23 APULUM SA ALBA IULIA

24 ARCO STARCOMP SRL ALBA IULIA

25 ARIEȘENI TURISM SRL BUBEȘTI

26 ARIEŞUL CONF SA BAIA DE ARIEŞ

27 ARIESUL PRODIMEX SRL BAIA DE ARIEȘ

28 ARIS COM SRL ALBA IULIA

29 ART INSTAL SRL ALBA IULIA

30 ARTI – PAN SRL ALBA IULIA

31 ARTON MEDIA S.R.L. ALBA IULIA

32 ASCENSORUL SRL ALBA IULIA

33 ATLAS IMOBILIARE SRL DRÂMBAR

34 AUTO TOTAL PREST SRL SEBEȘ

35 AXA PORCELAINE SRL ALBA IULIA

36 BARON MEDIA SRL BLAJ

37 BELL FLOVER SRL ALBA IULIA

38 BENDIS SRL SEBEŞ

39 BIOFLORA APUSENI S.R.L. SÂNCEL

40 BIROTICA SRL ALBA IULIA

41 BLACKIE VET SRL BLAJ

42 BOSCH REXROTH SALES SRL BLAJ

43 C G P VULTURUL ALBA SRL ALBA IULIA

44 CARESTA BAGS SRL SEBEŞ

45 CASA AUTO SEBEȘ SRL SEBEŞ

46 CONSTRUCTAMA ALBA SRL ALBA IULIA

47 CONSTRUCȚII ȘI SERVICII SRL SEBEȘ

48 CRAMA ŢELNA SRL ŢELNA

49 CREATIVE DIGITAL DESIGN SRL ALBA IULIA

50 CRIOS SRL ALBA IULIA

51 CUPRU MIN SA ABRUD

52 DARA TRANSILVANIA SRL BLAJ

53 DELPHI ELECTRIC SRL ALBA IULIA

54 DENIZ-TEH SRL SEBEŞ

55 DENTA-BRAN SRL ALBA IULIA

56 DERBY SPORT SRL CUGIR

57 DML INVEST SRL VINȚU DE JOS

58 DORA SRL ALMAŞU MARE

59 DRONKERS GROND SRL PIANU DE JOS

60 DUPEX SRL SEBEŞ

61 ELAN ALBA SRL ALBA IULIA

62 ELCO BUSINESS SRL CIUGUD

63 ELCOKIDS.RO S.R.L. CIUGUD

64 ELECTRODEP SRL VINȚU DE JOS

65 ELECTROSIM SRL SÂNTIMBRU

66 ELIS AGREGATE SRL PETREŞTI

67 ELIS PAVAJE SRL PETREȘTI

68 ELIT SRL CUGIR

69 ENERGO IMPEX SRL AIUD

70 E-QUATION SRL ALBA IULIA

71 ERIMIR TRADE SRL DRÂMBAR

72 EURO STAR GROUP SRL BĂRĂBANȚ

73 EUROKAF MARKETING SRL ALBA IULIA

74 EUROPSENS GLOB SRL ALBA IULIA

75 FEREASTRA INDUSTRIE R SRL SEBEȘ

76 FERMA CU OMENIE SRL UNIREA

77 FERO CIOAZA SRL AIUD

78 FLOREA GRUP SRL ALBA IULIA

79 FLORIDA CONSTRUCT SRL ALBA IULIA

80 FODO LAND SRL ALBA IULIA

81 GABRIEL ADVERTISING SRL ȘEUȘA

82 GALENICA MURY SRL VINŢU DE JOS

83 GAMMA AXIAL SRL BĂRĂBANȚ

84 GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL STREMŢ

85 GEOGRAPHICA TRANSILVANIA SRL ȘARD

86 GEORGIA CATERING SRL AIUD

87 GETICA STAR SRL ABRUD

88 GRĂDINA CU FLORI SRL BĂRĂBANȚ

89 GRUP TICO GRAPHIC SRL ALBA IULIA

90 HORECO FRIGO SERVICE ALBA SRL ALBA IULIA

91 I.A.M.U. SA BLAJ

92 IMAGINE 9 SRL CIUGUD

93 IMROGLASS SRL ALBA IULIA

94 INDEPENDENT SRL ALBA IULIA

95 INFOGRUP SRL ALBA IULIA

96 INSTALATORUL SA ALBA IULIA

97 INTER TONY SRL DAIA ROMÂNĂ

98 J’ASMIN FRUITS SRL AIUD

99 JIDVEI SRL JIDVEI

100 JOX SPEDITION SRL AIUD

101 KOMMUNALTECH SRL OARDA

102 KRONOCHEM SEBES SRL SEBEȘ

103 LIN & EMA SRL VÂLTORI

104 LIVIO-DARIO SRL ALBA IULIA

105 LOGOS SRL AIUD

106 M & C ECO PAPER SRL VINEREA

107 MĂCELĂRIA VELE S.R.L. AIUDUL DE SUS

108 MATGEN FARM SRL AIUD

109 MBT TWO STORES SRL OCNA MUREȘ

110 MER FURNITURE SRL ALBA IULIA

111 MERCUR SRL ALBA IULIA

112 METAL PROD SRL AIUD

113 METAL STAR SRL CIUGUD

114 METALNIC SRL CÂMPENI

115 MOBILAIUD SRL AIUD

116 MONTANA-POPA SRL BLAJ

117 MOTOBOOM SRL SEBEŞ

118 MULTIPAST SRL SEBEȘ

119 NEOXIM SRL ALBA IULIA

120 NEW SECURITY SRL ALBA IULIA

121 NOVA GRUP SRL CUGIR

122 NOVA MODUL SRL CUGIR

123 NOVA TECHNOLOGY SRL CAPTALAN

124 OPAL DESIGN SRL ALBA IULIA

125 OPREAN SRL SEBEȘ

126 PĂLĂRIA DĂDÂRLAT SNC SEBEŞ

127 PANTERA DENT SRL CRICĂU

128 PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA CUGIR

129 PAROM IMPEX SRL PETREȘTI

130 PEMA ELECTROTEHNIC SRL DRÂMBAR

131 PEMA TECHNOLOGY S.R.L. ALBA IULIA

132 PENSIUNEA SELECT ALBA IULIA

133 PERLA MARTINIEI NSD SRL MĂRTINIE

134 POMAROM SRL ALBA IULIA

135 POMICOLA BOZ SRL BOZ

136 POMIFLORA IANKO SRL LOPADEA NOUĂ

137 PROMT DISTRIB SRL ALBA IULIA

138 PROPACK SRL SEBEŞ

139 REKORD SRL ALBA IULIA

140 ROSTICLAR GROUP SRL SEBEŞ

141 S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL BLAJ

142 SAMFLORA IMPEX PROD SRL ABRUD

143 SATURN SA ALBA IULIA

144 SAVINI DUE SRL SEBEŞ

145 SCOLARO PROMO SRL ALBA IULIA

146 SERVCOM HORECA & LOGISTICA S.R.L. ALBA IULIA

147 SETINSTAL SRL ALBA IULIA

148 SILVA LOGISTIC SERVICES SRL SEBEȘ

149 SIMIANA PROFESIONAL SRL DAIA ROMÂNĂ

150 SIMODOR IMPEX SRL ALBA IULIA

151 SKYNET COMPUTER SRL MICEȘTI

152 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA

ALBA IULIA ALBA IULIA

153 SOLINA ROMÂNIA SRL ALBA IULIA

154 STAR ASSEMBLY SRL SEBEŞ

155 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR

156 STM ELETTROMECCANICA SRL BLAJ

157 TAO MEDIA SRL BĂRĂBANŢ

158 THERMOFORM GETONIC SRL DRÂMBAR

159 TIPO-REX SERVICE SRL ALBA IULIA

160 TIPO-REX SRL ALBA IULIA

161 TOBIMAR SRL DRÂMBAR

162 TONIK PHARM SRL SEBEȘ

163 TRANS IVINIȘ & CO SRL SEBEŞ

164 TRANSAVIA SA SÂNTIMBRU

165 TRANSEURO SRL IGHIEL

166 TRANSILVANIA NUTS SRL DRÂMBAR

167 TRITICUM SEBES – AGROTINERET SRL PIANU DE JOS

168 UNIREA PRES SRL ALBA IULIA

169 VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ALBA IULIA

170 VV ONE SRL ALBA IULIA

171 WERCO METAL SRL ZLATNA

172 YANA-IUS SRL ALBA IULIA

TROFEUL CREATIVITÃŢII

Clasamentul cuprinde firmele sau instituțiile din judeţul Alba, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut ca urmare a solicitării de titluri de protecţie la OSIM şi/sau obţinerii acestora în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023.

1 S.C. FLOREA GRUP SRL – 242

2 S.C. ALPIN 57 LUX SRL – 112

3 S.C. TRANSILVANIA NUTS SRL – 97

4 S.C. ELIS PAVAJE SRL – 78

5 S.C. JIDVEI SRL – 30

6 S.C. INFOFARM S&I SRL – 26

7 S.C. FAMILIA LUCAN SRL – 24

7 S.C. MARIA TURISM SRL – 24

8 S.C. ELIT SRL – 20

9 S.C. SOLINA ROMÂNIA SRL – 19

TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ CIFRA DE AFACERI

Clasamentul cuprinde firmele din TOP 2023, indiferent de mărime si domeniu de activitate. Punctajul a fost calculat raportat la firma cu cea mai mare cifra de afaceri (care are punctajul de 100 de puncte).

1. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L. – Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie – 100 pct

2. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza şi a elementelor mecanice de transmisie – 30 pct

3. S.C. ALBALACT S.A. – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor – 11,5

4. S.C. TRANSAVIA S.A. – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre – 10

5. S.C. PEHART TEC GRUP S.A. – Fabricarea hartiei si cartonului – 8,1

6. S.C. ELIT S.R.L – Prelucrarea și conservarea cărnii – 7,8

7. S.C. LACTALIS ROMANIA S.A. – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile – 7,5

8. S.C. AGROPEC DIONIS S.R.L. – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat – 7,3

9. S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. – Fabricarea produselor din beton pentru construcții – 6,2

10. S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L. – Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule – 4,2

TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ PROFITUL DIN EXPLOATARE

Clasamentul cuprinde firmele din TOP 2023, indiferent de mărime și domeniu de activitate. Punctajul a fost calculat raportat la firma cu cea mai mare profitul brut (care are punctajul de 100 de puncte).

1. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L. Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie – 100 pct

2. S.C. TRANSAVIA S.A. – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre – 47,7 pct

3. S.C. PEHART TEC GRUP S.A. – Fabricarea hartiei si cartonului – 29,8 pct

4. S.C. LACTALIS ROMANIA S.A. – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile – 23 pct

5. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza şi a elementelor mecanice de transmisie – 17,9

6. S.C. ELIT S.R.L – Prelucrarea și conservarea cărnii – 15,4

7. S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. – Fabricarea produselor din beton pentru construcții – 14,3

8. S.C. FLOREA GRUP S.R.L. – Fabricarea betonului – 6,7

9. S.C. JIDVEI S.R.L. – Fabricarea vinurilor din struguri – 6,4

10. COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – Fabricarea armamentului și muniției – 6,1

Topul celor zece companii exportatoare din județul Alba – în anul 2023

1 STAR ASSEMBLY SRL SEBEȘ

2 BOSCH REXROTH SRL BLAJ

3 KRONOSPAN TRADING SRL SEBEȘ

4 CUPRU MIN SA ABRUD ABRUD

5 AGROPEC DIONIS SRL CETATEA DE BALTĂ

6 ZG TIMBER SEBES SRL SEBEȘ

7 TRANSAVIA SA SÂNTIMBRU

8 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR

9 COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR SA CUGIR

10 VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ALBA IULIA

Topul celor zece companii importatoare din județul Alba – în anul 2023

1 STAR ASSEMBLY SRL SEBEȘ

2 BOSCH REXROTH SRL BLAJ

3 KRONOSPAN TRADING SRL SEBEȘ

4 PEHART TEC GRUP SA PETREȘTI

5 GALWAY SPORT SRL AIUD

6 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR

7 AGROPEC DIONIS SRL CETATEA DE BALTĂ

8 ELIT SRL OARDA DE JOS

9 LACTALIS ROMANIA SRL OIEJDEA

10 SOLINA ROMANIA SRL ALBA IULIA

I. Pentru comerțul intracomunitar:

– date din declarațiile statistice Intrastat, colectate lunar de Institutul Național de Statistică de la operatorii economici care au realizat schimburi intracomunitare de bunuri și care au îndeplinit condțtiile stipulate în Legea nr.422/2006;

– date din declarațiile vamale aferente schimburilor intracomunitare de bunuri furnizate lunar de Direcția Generală a Vămilor neacoperite integral prin declarațiile statistice Intrastat;

II. Pentru comerțul extracomunitar rezultatele statistice publicate cuprind datele furnizate lunar de Direcția Generală a Vămilor, care colectează și prelucrează datele din declarațiile vamale de export și import.

Datele privind comerțul internațional cu bunuri la nivel de județ, au fost stabilite în funcție de sediul social din Registrul Statistic al Întreprinderilor (REGIS) al agenților economici care au realizat exporturile și importurile de bunuri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI