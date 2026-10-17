Live Video | Progresul Pecica – Metalurgistul Cugir în Liga 3: „Roș-albaștrii” cugireni, în căutarea redresării

Progresul Pecica – Metalurgistul Cugir în Liga 3: „Roș-albaștrii” cugireni, în căutarea redresării

Progresul Pecica și Metalurgistul Cugir se întâlnesc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 15:00, pe stadionul „Progresul”, într-o partidă din etapa a 9-a a Seriei 7 din Liga a 3-a.

Gazdele, aflate pe locul 8, cu 10 puncte, mizează pe avantajul terenului propriu, unde au obținut maximum de puncte, în timp ce formația cugireană ocupă poziția a zecea, cu 6 puncte, și caută redresarea după un început de sezon sub așteptări.

Metalurgistul traversează o perioadă dificilă, cu un singur punct acumulat în ultimele trei confruntări, iar schimbarea de pe banca tehnică, portughezul Vitinha preluând conducerea echipei în locul lui Lucian Itu, poate reprezenta un impuls pentru „roș-albaștri”.

Oaspeții se confruntă însă cu probleme importante de efectiv, având mai mulți jucători indisponibili, în timp ce bilanțul defensiv al deplasărilor Pecicăi oferă speranțe cugirenilor.

Duelul se anunță deschis, cu miză importantă pentru ambele formații în încercarea de a-și îmbunătăți situația în clasament.

Progresul Pecica: Roșu – Ene, Hodoșan-Olar / cpt., Sabău, Aldan – M. Rusu, Arsene, Pamfile, Șiclovan, Mura, Borcea. Rezerve: Zamfir – Kocsis, Gâlcue, Indreica, I. Ilie, Barbu, Huc, Crainic. Antrenor principal Dan Flavius Cuedan

Metalurgistul Cugir: B. Avram – Liubashov, Balaur, Kiraly, Igwe, Butnariu, M. Udrea, Mâlnă, Șaucă / cpt., P. Pahone, Cocan. Rezerve: Herlea – D. Todoran, Bura, P. Păcurar, Tăban, Vitinha, An. Iosif, Goronea, Adam. Antrenor principal De Freitas Vitor (Vitinha)

Arbitri Cl. Ștef, An. Sîncrăian, Cr. Cherteș; rezervă H. Mailat (toți din Mureș). Observatori S. Moisin, Z. Bundea (ambii din Bihor)

foto: Sorin Giurcă / Metalurgistul Cugir (arhivă)

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