Video | Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse la Alba Iulia: Procesiune în jurul Catedralei Ortodoxe
Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse la Alba Iulia: Procesiune în jurul Catedralei Ortodoxe
Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul au fost aduse marți, 20 octombrie 2026, în jurul orei 17.00, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia de către o delegație specială.
A urmat o procesiune în jurul complexului Catedrala Reîntregirii.
Programul serii mai cuprinde, între orele 18.00 și 19.25, Vecernia mare cu litie, iar între orele 19.25 și 20.15 Acatistul Sfântului Gheorghe Pelerinul.
Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Transilvăneni, vor rămâne spre închinare la Catedrala Ortodoxă până joi, 22 octombrie 2026.
Aducerea sfintelor moaște în Cetatea Marii Uniri s-a realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Originar din localitatea Șugag, județul Alba, Sfântul Gheorghe Pelerinul este prăznuit în fiecare an la data de 17 august, fiind cunoscut pentru viața sa aleasă, marcată de rugăciune, post, smerenie și milostenie. A fost canonizat la 25 martie 2018, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Catedrala Mitropolitană din Iași.
Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846, în Șugag, într-o familie evlavioasă. Încă din copilărie, a manifestat o deosebită dragoste pentru cele sfinte, deprinzând rugăciunea și postul și învățând Psaltirea pe de rost. La vârsta de 24 de ani, s-a căsătorit cu Pelaghia, împreună cu care a avut cinci copii. Deși familia sa trăia în condiții modeste, a păstrat mereu o inimă deschisă față de cei sărmani, pe care îi ajuta după putere.
În anul 1883, a pornit într-un pelerinaj la Ierusalim, unde a vizitat Locurile Sfinte, petrecând apoi 40 de zile în nevoință și rugăciune în pustia Egiptului. În urma acestei experiențe duhovnicești, a ales să ducă o viață de aspră nevoință, hotărând să umble desculț și cu capul descoperit, indiferent de vreme sau de anotimp.
În anul 1895, s-a stabilit la Piatra Neamț, unde și-a închinat viața rugăciunii neîncetate, postului și faptelor de milostenie. Împărțea pâine celor lipsiți, îi mângâia pe cei aflați în suferință și oferea îndrumare duhovnicească tuturor celor care îi cereau sfatul. Prin smerenia sa profundă, credința statornică și viața curată, a dobândit dragostea și respectul credincioșilor, care îl căutau pentru sfaturile sale și pentru ajutorul primit prin rugăciunile sale.
Sfântul Gheorghe Pelerinul a trecut la cele veșnice în anul 1916, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, fiind înmormântat în cimitirul din Piatra Neamț. În vara anului 1934, osemintele sale au fost deshumate și strămutate la Mănăstirea Văratec, unde au rămas spre cinstire.
Canonizarea sa a avut loc la 25 martie 2018, la Iași, iar în august 2019, prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, un fragment din sfintele sale moaște a fost dăruit Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Acest odor de mare preț duhovnicesc a fost așezat spre închinare la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Șugag, localitatea natală a sfântului.
foto-video: Cosmin Szekely
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