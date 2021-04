LISTA actualizată a statelor din „zona galbenă”. CARANTINĂ pentru toți românii care se întorc din țările sau zonele afectate

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat vineri seara lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea la domiciliu/ în locaţia declarată timp de 14 zile.

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 21 din 02.04.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență:

Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 21 din 02.04.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență

Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile)

Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori*

Bonaire, Saint Eustatius and Saba 2048.0

Wallis and Futuna 1671.7

Curaçao 1585.6

Estonia 1364.1

San Marino 1222.0

Ungaria 1196.9

Cehia 1069.3

Iordania 1029.9

Muntenegru 1027.5

Serbia 999.5

Polonia 923.2

Andorra 819.1

Aruba 817.7

Uruguay 769.3

Bulgaria 722.1

Franța 704.0

Macedonia de Nord 688.4

Suedia 687.1

Bermuda 635.9

Liban 624.3

Bahrain 607.1

Bosnia and Herzegovina 605.7

Kosovo 597.4

Slovenia 591.0

Seychelles 578.6

Cipru 560.8

Palestina 555.6

Olanda 553.6

Belgia 547.5

Republica Moldova 546.8

Italia 518.0

Brazilia 495.9

Austria 481.3

Chile 461.7

Luxemburg 459.7

Monaco 459.4

Kuweit 439.7

Turcia 434.4

Ucraina 422.7

Paraguay 406.7

Armenia 406.3

Croatia 402.8

Africa de Sud ** 27.0