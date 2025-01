Laura Iviniș, autoare de cărți pentru copii din Alba, despre scrisul de mână: „Nimic nu e mai personal ca el”

Joi 23 ianuarie 2025 a fost marcată Ziua internațională a scrisului de mână, iar întrebarea care se naște firesc, într-o eră a digitalizării, e în ce măsură mai este folosit scrisul cu stiloul, pixul sau creionul.

Laura Iviniș, autoare de cărți pentru copii din Alba, a dezvlăuit, într-o postare în mediul online, cum a descoperit scrisul de mână. „Cum azi e Ziua Scrisului de mână mi-am amintit de ce-mi ținea mâna ocupată pe când veneam acasă de la școală în liceu. La pensie, bunica a devenit antreprenor atât de bun încât a ajuns să facă cele mai frumoase coroane și jerbe din zonă, iar eu am devenit ajutor de nădejde cu pregătirea florilor, dar mai ales, cu scrierea panglicilor comemorative.

Am “furat” scrisul frumos de la mama și treptat am devenit pricepută să mă descurc singură. N-o să uit niciodată scârțâitul marker-ului negru pe panglica albă cu model. Trebuia să fiu atentă să încadrez textul, să păstrez dimensiunea și fluiditatea literelor, să scriu corect și frumos, să nu irosesc panglica. Îmi plăcea să fac asta și până azi am rămas atentă la panglicile atașate coroanelor. Rar mai văd scrise de mână, căci tehnologia n-a ocolit nici domeniul ăsta”, a mărturisit autoarea de cărți pentru copii.

„Ani de zile după terminarea facultății n-am scris mai mult de o pagină de mână. N-am mai găsit nimic important la asta. Abia recent am redescoperit plăcerea de a scrie, odată cu mesajele lăsate copiilor dedicație pe cărți. Între timp, am decis să îmi exersez din nou scrisul de mână pentru că am ajuns să simt că nimic nu e mai personal ca scrisul de mână cu unduiri și rotunjiri apăsate, alunecate direct din suflet”, a mai spus Laura Iviniș.

„Dialoguri sincere”

Laura Iviniș a lansat în anul 2021 prima ei carte pentru copii, intitulată „Dialoguri sincere”. „Citind paginile alături de cei mici, îi veți cunoaște pe Rai și pe mămica lui și sunt convinsă că îi veți îndrăgi tare, relaționând cu ușurință cu ei, în momente de iubire, ori de zbucium, prin intermediul celor șase dialoguri incluse”, spune autoarea despre acest volum.

Între timp a apărut și „Dialoguri sincere 2”. Alte cărți publicate de Laura Iviniș sunt „Zor, câinele găină” și „O călătorie de (re)cunoaștere”.

Laura Iviniș este și inițiatoarea biblioclubului de carte pentru copii „Cu copii la povești”, de la Alba Iulia.

