Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

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Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ

În acest sfârșit de săptămână, Jandarmii din Alba vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la evenimente sportive și recreative desfășurate pe raza județului.

Petrecerea Divorțaților

Efectivele vor acționa la:

  • Baza sportivă „Groapa Rotundă” din Micești, unde se va disputa partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele Universitar Alba Iulia și CSC Ghiroda.
  • Sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” din municipiul Alba Iulia, unde se va desfășura partida de baschet feminin din cadrul Campionatului Național de Liga I, dintre echipele CSM-CSU Alba Iulia și CS Politehnica Iași.
  • Evenimentul „International GS Trophy” în localitatea Colțești, în cadrul caruia participanții vor parcurge trasee special amenajate penttu motociclete.

,,Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a acestor evenimente, recomandăm participanților:

  • Să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine aflate la fața locului.
  • Să adopte un comportament civilizat și să evite implicarea în conflicte sau provocări.
  • Să respecte regulile de acces și de participare stabilite de organizatori.
  • Să acorde o atenție sporită copiilor și bunurilor personale, în special în zonele aglomerate.
  • Să sesizeze imediat forțele de ordine în cazul în care observă persoane sau comportamente care pot pune în pericol siguranța participanților.”, transmit jandarmii din Alba.

Jandarmii din Alba vor fi la datorie pentru ca toate evenimentele să se desfășoare într-un climat de ordine și siguranță.

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