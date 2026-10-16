Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ

Tânăr de 24 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în Miercurea Sibiului: Ce au descoperit oamenii legii Un tânăr de 24 de ani, din județul Alba, s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști pe DN 1, în Miercurea Sibiului. În […]