Iulian Nichimiș, fotbalistul emblematic al Unirii Alba Iulia: “Dacă eram lăsați să eliminăm Craiova, luam Cupa României!”

Cu 12 ani petrecuți în “alb-negru”, în două intervale de timp, Iulian Nichimiș este un fotbalist emblematic pentru Unirea Alba Iulia, echipa fanion a județului Alba.

Fundașul lateral dreapta va împlini 60 de ani în 27 octombrie, iar din punct de vedere fotbalistic susține că meciurile din Cupa României, de acum 30 de ani, din campania ce a dus Unirea Alba Iulia în semifinalele competiției “KO”, sunt cele mai importante momente ale carierei. A debutat în Divizia B cu Unirea Alba Iulia, la prima promovare în eșalonul secund, în 1979, agățându-și ghetele-n cui tot în tricoul unirist, în 1997, după ce a jucat o bună bucată de vreme în Valea Jiului, la Minerul Lupeni, Minerul Paroşeni sau Jiul Petroşani.

La Unirea Alba Iulia a revenit la începutul anului 1989, moment care a coincis cu instalarea “Țânțarului” pe banca tehnică a echipei albaiuliene.

“Am fost printre primele echipe din țară ce am jucat în sistemul 3-5-2, erau în lot jucători cu calități pentru acest profil tactic. Era și normal, ținând cont că pe flancuri erau doi «ogari» care arau terenul, eu în dreapta, iar pe stânga regretatul Gică Georgescu”, a spus Iulian Nichimiș (foto, rândul de jos, al 5-lea de la stânga la dreapta, încadrat de regretații “Bebe” Brumaru și Neluțu Popa), retras de ani buni din lumea fotbalului, după ce o perioadă îndelungată, mai bine de un deceniu, a fost secretar general al Asociației Județene de Fotbal Alba.

*”Cu Steaua și Craiova, cele mai tari momente”

Își amintește cu o satisfacție deosebită acel parcurs de poveste din Cupa României, disputele cu “granzii” Steaua București și Universitatea Craiova, din primăvara anului 1991.

“Înainte de a juca cu gruparea din «Ghencea», în optimi, pe teren neutru, la Cluj-Napoca, am întâlnit Cavalerii Fluierului Bistrița. Am câștigat 1-0, însă jocul nu a funcționat așa cum ne doream. Eu purtam barbă, fiind în doliu după decesul tatălui meu, dar mi-am dorit enorm să evoluez, iar adversarii s-au dedat la ironii în teren, din acest motiv, al bărbii”, a spus “Nichi”.

În 29 mai se împlinesc trei decenii de la returul incredibil cu Univeristatea Craiova, de pe “Cetate”, 3-0 (0-0), meci în care Neluțu Popa a realizat un hat-trick în poarta lui Prunea (la ultima reușită a sa, în minutul 78, reluare cu capul la centrarea lui Nichimiș), iar viitoarea campioană a suferit mult, fiind pe buza prăpastiei, amenințată de un oponent dezlănțuit.

“Cele mai tari momente din carieră au fost, de departe, meciurile cu Steaua și Universitatea Craiova cele mai bune echipe din România ale acelui an. Deși nu ne dădea nimeni vreo șansă, ne-am vândut extrem de scump pielea, i-am făcut să sufere. În «Ghencea» am centrat la golul marcat de «Țăranul» Vasile Borșa, am egalat și s-a făcut liniște pe stadion”, a punctat inepuizabilul apărător lateral.

*I-a făcut față lui Ilie Dumitrescu

După uriașa surpriză din “Ghencea” (1-1 pe teren), în returul din sferturile de finală (1 mai 1991), Unirea Alba Iulia avea de apărat avantajul celor trei goluri, survenit prin decizia de la “masa verde” (Panduru suspendat) și trupa lui Țălnar a rezistat.

“La meciul cu Steaua a fost o atmosferă incredibilă pe stadion, parcă prindeam aripi pe teren. De fapt în acele vremuri, în care ne-am și bătut în două rânduri la promovare, la meciurile de acasă era spectacol în tribune, simțeam că suntem iubiți”, a afirmat Nichimiș, ce l-a avut în față în acel duel incendiar pe Ilie Dumitrescu, internaționalul român care peste 3 ani a eliminat Argentina de la Campionatul Mondial din 1994!

“A fost cel mai dificil adversar al meu, un fotbalist uriaș, tehnic. Însă atât eram de montat și de hotărât, încât am intrat tare la o fază prin alunecare, am dat cu el pe pistă în zona băncilor de rezerve și am și luat «galben» la faza respectivă”, a mai menționat jucătorul albaiulian.

Steaua avea să câştige cu 2-1 (dubla lui Dan Petrescu, alt jucător ce a scris istorie în tricoul echipei naționale), dar Unirea a reușit o performanță uluitoare: intrând în premieră în “careul de ași” al Cupei României, un rezultat neegalat de nicio echipă din Alba.

“În returul împotriva oltenilor am realizat un joc de excepție. Probabil că, la adăpostul rezultatului din tur, «Știința» ne-a cam luat la preț de matineu, și a lăsat pe margine câteva din «piesele grele», cu gândul la campionat. Și astăzi îmi amintesc golul lui Iani Mitracu din «Bănie», anulat pe nedrept, la 0-2. Era o perioadă dificilă, un ritm greu pentru noi, cu jocuri din trei în trei zile, cu încărcătură emoțională”, a spus Nichimiș”, a mai povestit fundașul ce a făcut parte din generația de aur a Unirii Alba Iulia.

*”Cu echipa de atunci, în 2021 ne băteam la cupele europene”

Craiova lui Cârțu a cucerit atunci, în 1991, ultimul event al Olteniei, dar a trăit mari emoții pe “Cetate”, returul abordându-l de la 4-0. Unirea Alba Iulia a câștigat de o manieră memorabilă, scor 3-0, fiind la un gol să ajungă în finala Cupei, cu oltenii înghesuiți în finalul jocului, la un mic pas de o rușine extremă, în rol intrându-și centralul Gheorghe Constantin “Suceava”, ce a fragmentat teribil meciul!!!

“Cârțu declarase că dacă nu învinge în ambele meciuri va aduna ghetețe fotbaliștilor la mijlocul terenului și le va da foc. Nu a făcut-o, dar a suferit enorm în retur. Au fost sentimente incredibile, ne-am dorit toți să jucăm finala Cupei României! Ne-am dăruit și a rezultat un rezultat de excepție. La ce echipă aveam, dacă eram lăsați să eliminăm Craiova, câștigam și trofeul în finala cu FC Bacău! Am scris istorie și, din punctul meu de vedere, a fost cea mai frumoasă echipă a Unirii Alba Iulia. Sincer, cu echipa de atunci, acum în 2021, ne batem la Cupele Europene”, a încheiat Iulian Nichimiș.