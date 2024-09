Investiție de 9 milioane de euro în comuna Ciugud, după ce școala smart a devenit mică și neîncăpătoare: „Nu lăsăm să moară școala de la țară!”

Început de an școlar cu vești bune pentru elevii din comuna Ciugud. Primarul Gheorghe Damian, a anunțat semnarea contractului de finanțare europeană pentru construirea unei noi școli în comună. Pe lâgă acestea, edilul a transmis un mesaj de încurajare pentru elevii aflați la începutul unei noi etape din viață.

„Nu lăsăm să moară școala de la țară! Am spus-o și astăzi, fiind crezul nostru privind viitorul educației, la Ciugud!

Cu bucurie și cu multă emoție, am participat la deschiderea noului an școlar la Școala Gimnazială Ciugud. De fiecare dată, în școala aceasta, care deja ne-a rămas mică, îmi încarc sufletul cu cea mai puternică energie.

În 2019, deschiderea unei școli smart a dat un fel de restart educației din Ciugud, iar școala a fost cea care a adus energie comunității noastre, a atras noi familii și ne-a unit într-un țel comun: viitorul copiilor noștri.

Astăzi, vorbim de o școală care ne-a rămas mică și e neîncăpătoare, deși, în urmă cu cinci ani, mai avea doar o mână de elevi.

Anul acesta, școala începe cu o veste bună la Ciugud: am semnat contractul de finanțare europeană și construim o nouă școală. Proiectul în valoare de peste 9 milioane de euro este cea mai importantă investiție din istoria comunei noastre. Este o investiție pentru viitor, o investiție în cei pe mâna cărora vom lăsa comunitatea noastră.

Mult succes, dragi copii! Învățați, descoperiți, visați și creșteți frumos!

Răbdare și implicare, dragi părinți! Nu uitați că sunteți un pilon important în educație!

Și, nu în ultimul rând, mă înclin în fața dumneavoastră, stimați dascăli! Sunteți lumânarea care arde pentru a-i lumina pe acești copii, sunteți olarul care modelează cu înțelepciune și dedicare bucățile de humă însuflețite” a transmis primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, pe rețelele de socializare.

