INFOTRAFIC: Ploaie cu depunere de polei pe DN 67C, între Șugag și Oașa. Recomandări pentru șoferi

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această oră nu sunt semnalate artere rutiere cu circulația întreruptă din cauza depunerilor de zăpadă sau altor fenomene meteorologice. Se circulă în general pe un carosabil umed.

Pe DN 67C, între Șugag și Oașa, a fost semnalată ploaie cu depunere de polei.

Situația traficului pe arterele principale se prezintă astfel:

Autostrada A1 București-Pitești – carosabil umed, precipitații sub formă de ploaie, fără depunere de polei, pe tronsoanele kilometrice 11 – 49 și 86 – 110, vizibilitate bună.

Autostrada A2 București – Constanta și Autostrada A4 Ovidiu – Agigea – ploaie ușoară, fără depuneri de polei pe întreg tronsonul A2 și A4; vizibilitate sub 100 metri între km 105 – 212 și pe A4.

Autostrada A3 București-Ploiești – ploaie ușoară, fără depuneri de polei, vizibilitate bună.

DN 1 București – Brașov – carosabil umed, lapoviță în zona montană, fără depunere pe carosabil.

DN 1 Cluj-Napoca – Oradea – polei între km 542 – 550, în zona localității Poieni, județul Cluj.

DN 1A Ploiești – Cheia – Brașov – zăpadă frământata de 0-1 cm, în zona Cheia.

DN 3 Călărași – București – ceață care reduce vizibilitatea pe alocuri sub 50 metri între localitățile Lehliu-Gară și Fundulea.

DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – ploaie ușoară, temperaturi pozitive, fără depunere de polei.

DN 67C – ninsoare ușoară între Rânca și Novaci, ploaie cu depunere de polei între Șugag și Oașa.

Toate porturile de la Marea Neagră sunt operaționale.

Conducătorilor auto le este recomandat să adapteze viteza la condițiile unui carosabil umed, să aibă autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă dacă circulă pe drumuri acoperite cu gheață, zăpadă sau polei și să crească distanța de siguranță între vehicule.