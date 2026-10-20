Incendiu în Alba Iulia: Arde acoperișul unei hale pe strada Ampoița

Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 14.30, la acoperișul unei hale de pe strada Ampoița din Alba Iulia.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea incendiului izbucnit în municipiul Alba Iulia, pe strada Ampoița.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la acoperișul unei hale, pe o suprafață de aproximativ 50mp.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

Foto: arhivă

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