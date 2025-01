În România, în județul Hunedoara, se construiește cea mai mare centrală pe gaz din Europa: Proiectul a primit autorizația de construire. Când va fi gata

România va avea cea mai mare și modernă centrală termoelectrică din Europa. Proiectul, în valoarea de 1,4 miliarde de euro, a primit autorizația de construire. Centrala va fi construită în comuna Vețel, județul Hunedoara.

Potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja, centrala Mass Mintia din județul Hunedoara va fi finalizată în totalitate în 2026, iar până la sfârşitul acestui an ar trebui să fie cel puţin 1.000 de megawaţi conectaţi la sistem, notează romaniatv.net.

”Graficul arată că, până la finalul acestui an, ar trebui să fie cel puţin 1.000 de megawaţi conectaţi la sistem. E adevărat, sunt şi aspecte mai puţin simple, ca staţia de reglare şi de măsurare gaze, de exemplu. Suntem într-un dialog şi cu Mintia şi cu Transgaz, astfel încât toate aceste lucruri să se poată întâmpla în grafic. Va fi cea mai mare centrală pe gaz din Europa, ce va fi gata în 2026, iar dacă am avea în plus 1.091 de megawaţi anul acesta, ar fi un ajutor fantastic pentru iarna următoare”, a spus ministrul.

Sebastian Burduja a ținut să precizeze că investițiile în domeniul energiei reprezintă o prioritate.

”Pentru acest an este şi refrenul meu preferat: investiţii, investiţii, investiţii. Dacă vrem ca românii să aibă o energie sigură, accesibilă şi curată, trebuie să facem investiţii. Fiecare megawatt pe care îl aducem în sistemul energetic naţional înseamnă şansa românilor de a avea facturi mai mici şi şansa companiilor româneşti de a avea facturi mai mici”, a spus ministrul Energiei.

Demersul privind emiterea autorizației de construire a centralei a fost confirmată de senatorul liberal Marian Călin Petru, care a subliniat, la rândul său, importanța proiectului.

”Această investiție, în valoare de aproape 1,5 miliarde de euro, reprezintă nu doar o realizare economică importantă, ci și un pas strategic pentru viitorul energetic al României. Noua centrală de ultimă generație va fi cea mai mare și modernă din Europa și va avea o capacitate de 1700 MW. În plus, va contribui semnificativ la asigurarea independenței energetice a României, dar și la crearea a peste 600 de locuri de muncă”, a scris, pe Facebook, senatorul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI