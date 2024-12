Impozitul pe dividende majorat de la 1 ianuarie 2025: Care va fi soarta microintreprinderilor, după Ordonanța trenuleț

Creșterea impozitului pe dividende de la 1 ianuarie 2025, așa cum este prevăzută în Ordonanța trenuleț, va forța microintreprinderile să treacă la impozitul pe profit, susține analistul economic Adrian Negrescu.

„Ordonanta trenulet majoreaza impozitul pe dividende de la 8 la 10% si forteaza, practic, microintreprinderile sa treaca la impozitul pe profit. In plus, apare un nou impozit pe constructiile speciale, de 1,5%, si se renunta la facilitatile din diferite sectoare, inclusiv IT Cel putin asta arata ultima varianta. Nu este exclus sa vedem si alte modificari, inclusiv pe zona de tva.”, afirmă analistul economic Adrian Negrescu

1. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.”

2. La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 250.000 euro, respectiv 100.000 euro începând cu 1 ianuarie 2026. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;”

3. La articolul 47 alineatul (1), litera f) se abrogă.

4. La articolul 52, alineatele (1) și (5^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 250.000 euro, respectiv 100.000 euro începând cu 1 ianuarie 2026, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice prevederile prezentului titlu.

(…)

(5^1) În cazul microîntreprinderii care, în cursul anului, se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (1^1), suplimentar faţă de regulile prevăzute la alin. (5), limita fiscală privitoare la plafonul de 250.000 euro, respectiv 100.000 euro începând cu 1 ianuarie 2026, prevăzută la alin. (1), se verifică luând în calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile întreprinderilor legate.”

5. La articolul 51, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. 1^1, cu următorul cuprins:

”(1^1) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 2., începând cu 1 ianuarie 2025, se au în vedere, după caz, și activităţile, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client), 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5611 – Restaurante, 5612 – Activități ale unităților mobile de alimentație, 5622 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a..”

6. La articolul 54, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

”(3) Pentru anul fiscal 2025, limita veniturilor realizate, reprezentând echivalentul în lei a 250.000 euro sau echivalentul în lei a 100.000 euro începând cu 1 ianuarie 2026, se verifică pe baza veniturilor realizate de către persoana juridică română la data de 31 decembrie 2024 respectiv la 31 decembrie 2025, iar condiția referitoare la ponderea veniturilor din consultanţă şi/sau management în veniturile totale, de la data de 31 decembrie 2024, nu se aplică pentru calculul acestei limite a veniturilor realizate.”, punctează analistul economic Adrian Negrescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI