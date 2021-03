Idei de CADOURI de 8 MARTIE pentru MAMA. Ce poți să-i cumperi mamei tale de ziua ei

Idei de CADOURI de 8 MARTIE pentru MAME

Ziua de 8 martie a fost și rămâne o zi dedicată femeii, dar în special mamei, și de aceea nu trebuie să o lași să treacă fără să-i cumperi ceva special. Dacă nu ai idei, avem noi câteva sugestii.

Îmbracăminte – Într-adevăr, reprezinta ceva foarte, foarte personal, dar in cazul in care nu nimeresti marimea care trebuie, o sa fii fata in fata cu un dezastru. De obicei, femeile isi cunosc cel mai bine stilul, iar orice tentativa de surprindere cu un obiect vestimentar nu va avea rezultatul scontat.

Bijuterii – Aici, totul este foarte simplu! Daca stii sigur ca poarta bijuterii cu placere si ai baga mana in foc ca poti ghici dintr-o mie de modele piatra care o va fermenca, nu ezita. Este o varianta foarte la-ndemana si cu siguranta un obiect care ii va aminti de tine de-a pururi.

Flori – Daca e in ghiveci, excelent! E un cadou care ii va aminti mereu de tine!In cazul in care ai luat in calcul varianta unei flori artificiale, scoate-ti-o automat din minte! Florile artificiale sunt adesea simbol al neglijentei, nepasarii, nicidecum nu reprezinta un gest nobil, facut din dragoste. O varianta buna ar fi Tuberoza, care se si ingrijeste usor, insa nu uita ca, in fond, si un ghiocel plapand te poate scoate din impas.

O felicitare personalizata – Toata lumea stie ca mamele, prin definitie, sunt niste romantice incurabile. Le induioseaza orice lucru mic facut din inima si dedicat intru totul lor. Un mesaj original, urari sincere, declaratii siropoase sau chiar o poezie special compusa ii va topi inima intr-o secunda.

Un animal de casa – Unul din cele mai nepotrivite cadouri pentru o mama, intrucat exista sanse maxime sa se simte depasita de situatie. Un animal de casa starneste multe bucurii, dar efortul depus pentru ingrijirea lui intrece orice limita imaginabila. Iar o mama coplesita deja de indatoririle casnice si un job full-time va lesina instant cu sau fara animalul de companie in brate.

Daca ti se par toate variantele de mai devreme prea demodate, poti incerca sa transformi complet ziua celei mai importante femei din viata ta printr-o surpriza inedita: Spala tu toate vasele, sterge praful, aranjeaza patul, aspira in toata casa, rezerva o masa la un restaurant care stii ca ii place sau surprinde-o cu o cutie de ciocolata si un sincer “Te iubesc, mama!” .

8 Martie, Ziua Femeii este un bun prilej pentru copii să învețe poezii și versuri pentru mama, iar pentru îndrăgostiți să transmită mesaje de dragoste pentru femeia iubită.