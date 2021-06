Greșeala din PNRR, explicată de către Răzvan Cuc: „Cred că este o compunere de copii corigenți”

Răzvan Cuc, ministru al Transporturilor în Guvernul Dăncilă a arătat care este greșeala Guvernului Cîțu cu PNRR, în cadrul unui interviu acordat pentru DCNEWS.ro.

Acesta a discutat, într-un interviu cu analistul politic Bogdan Chirieac, despre banii care vor veni pentru România din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, despre construirea de autostrăzi şi obstacolele care pot interveni, dar şi despre moţiunea de cenzură anunţată de PSD împotriva Guvernului Cîţu.

Răzvan Cuc arată greșeala din PNRR

„Despre proiectele care au fost puse în PNRR. Eu cred că ei nu au venit cu acest PNRR până în ultimele trei, patru zile pentru că nici nu știau ce o să pună în el. Cred că este o compunere de copii corigenți. În momentul în care spui că ai o politica de infrastructură și ştii ce e nevoie pentru România, ca ministru, te bați cu pumnii în piept, iar cât ai făcut parte din nu știu ce ONG și cât erai în opoziție țipai peste tot, te luai și de o bretea de la un drum de legătură că nu știu cum se face, iar acum vii cu asta, ce să vedem…

Văd în PNRR că un proiect matur de care Capitala are nevoie și orice Capitală are un asemenea proiect implementat, vorbim de legătura metroului de la 1 Mai la Otopeni, proiect care este lansat cu primele șase stații: 1 Mai, Băneasa sau Tokyo cum se va numi, la care am lansat proiectarea și execuția în 2019, nu s-a atribuit și nu e băgat pe PNRR”, a declarat Răzvan Cuc, în exclusivitate pentru DC NEWS.

„Au spus: Bă, luăm și începem să dăm pentru noi. Un miliard de euro pentru metroul din Cluj”

„În schimb, îmi aloci un miliard de euro la Cluj pentru metrou, unde nu ai niciun fel de documentație făcută.

Adică nu vă spun că nu e nicio logică!

Eu cred că ei au spus așa: Bă, noi avem banii ăștia, care inițial erau 80 de miliarde, apoi s-au făcut 30 din care 16 împrumuturi și 14 pe granturi, s-au uitat și au zis: Bă, noi luăm și luăm pentru partidele noastre, pentru PNL și USR, nu ne interesează ce se întâmplă, cum se întâmplă în România și începem să dăm. Și dăm la Cluj un miliard de euro!”, a completat el.