George Cozma (CSȘ Blaj) concurează vineri la Campionatul European Under 18 din Slovacia, în calificările probei de 800 metri

La finele acestei săptămâni, aiudeanul George Cozma (CSȘ Blaj), recent medaliat cu bronz la Campionatele Balcanice Under 18 de la Maribor (Slovenia), va lua startul la Campionatul European Under 18, în perioada 18-21 iulie, în Slovacia, la Banska Bystrica, în proba de 800 de metri, la cea mai importantă competiție a anului pentru elevul Cristinei Man. După prima sa distincție realizată într-un concurs internațional, competitorul din Alba are în față un sistem complex de calificare. George Cozma (născut în 16 februarie 2007) va intra vineri seara pe „Dukla Stadium”, pentru prima cursă, de calificare, urmând să concureze în a treia serie (deține al doilea timp pe grila de start, rezultatul 1:53.86). În total sunt 6 serii, respectiv 48 de atleți, iar primii trei clasați în fiecare serie, plus cele mai bune șase performanțe, se vor califica în semifinalele prevăzute sâmbătă seara, finala fiind duminică.

