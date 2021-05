Gabriel Pleșa, despre CRIZA ridicării gunoiului din Alba Iulia: „Nu doresc să îmi asum un eșec care nu îmi aparține”

Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, a oferit noi informații în cazul situației neplăcute în care albaiulienii se află de câteva zile, din cauza gunoiului care nu mai este colectat.

„Primăria Alba Iulia face toate demersurile pentru ca problema colectării să fie rezolvată cât mai rapid

Ne confruntăm, din păcate, cu o nouă situație, absolut neplăcută și nedorită, în care multe din deșeurile menajere de pe raza municipiului Alba Iulia nu sunt colectate.

Nu îmi doresc să arunc vina asupra nimănui, însă nici nu doresc să asum un eșec care nu ne aparține și de care administrația locală nu se face vinovată, chiar dacă mulți dintre cetățeni arată cu degetul către noi în aceste zile.

Din păcate, situația de fapt se prezintă astfel: Odată ce rampa de gunoi de la Târgu-Jiu nu a mai acceptat să primească deșeurile din Alba, am fost nevoiți să găsim altă soluție, temporară, până la deschiderea și punerea în funcțiune a rampei ecologice de la Galda. În tot acel timp, deșeurile menajere s-au acumulat și au fost depozitate pe rampa de transfer a celor de la Polaris, firma care operează serviciul de salubritate în oraș.

Pentru o scurtă perioadă de timp, deșeurile au fost transportate la Bihor, la rampa ecologică de lângă Oradea. Contractul acela a fost însă unul de scurtă durată, menit doar a fi o rezolvare de moment.

Din păcate, chiar dacă rampa de la Galda a fost deschisă, deșeurile adunate pe rampa de transfer de la marginea orașului, cea deținută de Polaris, depășesc cu mult capacitatea actuală de procesare a rampei de la Galda.

Primăria Alba Iulia nu este cea care operează serviciul de salubritate. Primăria Alba Iulia nu este cea care operează rampa ecologică de la Galda.

Mai mult, Primăria Alba Iulia nu se află în relații contractuale cu firma care operează rampa de la Galda, Rer Vest, companie care va prelua și serviciul de salubritate din oraș. Aceste relații contractuale sunt intermediate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Salubris, asociație similară AIDA – TL, din care Alba Iulia face parte alături de mai multe localități și în care, implicit, municipalitatea nu are decât un singur vot, și deci nu putere de decizie.

Cu toate acestea, încă de zilele trecute am fost în contact permanent atât cu conducerea Consiliului Județean, proprietarul rampei de la Galda, cu conducerea Rer Vest, firma care operează rampa, precum și cu conducerea Polaris, care operează serviciul de colectare la nivelul municipiului. Am discutat, de asemenea, și cu alte companii care activează în domeniul managementului deșeurilor, pentru a găsi cât mai rapid soluțiile pentru a ieși din această situație.

Știu, înțeleg și împărtășesc supărarea multor cetățeni. Știu că explicații ori un întreg expozeu birocratic nu ține loc de curățenie. Mai știu în același timp că cetățenii, pe lângă răbdarea și înțelegerea de care dau dovadă, și pentru care le mulțumesc, înțeleg foarte bine și care sunt rolul și atribuțiile administrației locale în toată această situație.

Vă asigur pe toți că, deși Primăria Alba Iulia nu este un factor de decizie în această situație ori rezolvarea ei, voi face tot ceea ce ține de mine, vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca această situație complicată să fie soluționată și, mai mult, astfel de situații să nu mai apară în viitor. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă cer scuze pentru situația în care am fost, cu toții, puși de această problemă a colectării și depozitării gunoaielor.” a declarat Gabriel Pleșa.