Gabriel Pleșa: „Cetatea Alba Carolina va fi, și în acest an, un punct de atracție pentru turiști. Am fost în aceste zile la Băile Herculane”

Primarul Municipiul Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a efectuat o vizită de lucru, în aceste zile, la Băile Herculane cu ocazia simpozionului „Herculane – Arce peste timp”, în calitate de președinte a Asociației Localităților Zonelor Istorie și de Artă din România.

„Cetatea Alba Carolina va fi, și în acest an, un punct de atracție pentru turiști. Am fost în aceste zile la Băile Herculane, unde, în calitate de președinte a Asociației Localităților Zonelor Istorie și de Artă din România, am participat la simpozionul „Herculane – Arce peste timp”. Simpozionul a fost foarte bine organizat și am avut ocazia să schimb idei cu mai mulți edili, membri ai asociației, cu operatori din turism și reprezentanți ai asociațiilor culturale. Printre momentele interesante s-a numărat sesiunea de prezentare de proiecte privind reabilitarea unor obiective istorice și sesiunea de comunicări „Cultură și Istorie la Băile Herculane”. Totodată am participat și la dezvelirea unei plăci comemorative a întâlnirii dintre Regele Carol I, Regele Alexandru I al Serbiei și Împăratul Franz Josef, cu ocazia inaugurării Canalului navigabil Porțile de Fier de pe Dunăre din 27 septembrie 1896.

Am fost plăcut surprins de atitudinea extrem de interesată pe care au avut-o cei cu care m-am întâlnit, față de partea istorică a municipiului nostru. Mulți dintre ei și-au exprimat interesul față de Cetatea Alba Carolina și mi-au spus că vor să vină, în viitorul apropiat, să o viziteze.

Împreună cu primarul Cristian Miclău am vizitat primăria Băile Herculane, care a fost restaurata, și unde am avut discuții interesante despre modul în care stațiunea a renăscut, sub domnia Împăratului Carol al VI-lea. Practic, reconstrucția stațiunii a început în 1718, la trei ani după ce, în 1715 a început reconstrucția Cetății Alba Carolina. După cum bine știți, restaurarea cetății s-a finalizat după 13 ani, în 1728. Stațiunea Băile Herculane a început reconstrucția, iar farmecul de odinioară începe să apară și locurile să primească strălucirea pe care o merită.” a scris în mediul de socializare primarul Gabriel Pleșa.