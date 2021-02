FOTO: Volei Alba Blaj – MCM Kaposvar 3-0, în turul semifinalelor Cupei Challenge | Pas spre o nouă finală europeană

CSM Volei Alba Blaj a învins cu 3-0 (25-13, 25-18, 25-16), la Tg. Mureș, formația maghiară 1. MCM- Diamant Kaposvár în prima manșă a semifinalelor Cupei Challenge, după un joc câștigat într-o manieră fără echivoc.

Unica reprezentantă a României în competițiile continentale a făcut un pas important spre ultimul act al Cupei Challenge, fiind mare favorită în obținerea calificării, ceea ce ar însemna a treia finală europeană în ultimii 4 ani, precedentele fiind Liga Campionilor în 2018 și Cupa CEV în 2019.

În cealaltă semifinale din Challenge Cup, a treia cupă valorică, se întâlnesc două echipe din Turcia: THY Istanbul și Yesilyurt Istanbul, meciurile fiind în 2 și 3 martie.

Campioana României a dominat clar meciul și s-a impus în doar 63 de minute de joc. Oaspetele au pus probleme doar la începutul setului 2, însă nu au reușit să mențină ritmul, permițând echipei gazdă să revină și să se impună categoric. Returul va avea loc în data de 3 martie, la Kaposvár. Autoare a 16 puncte, căpitanul echipei CSM Volei Alba Blaj, Ioana Baciu, a fost desemnată MVP-ul meciului.

Darko Zakoč, antrenor Volei Alba Bla: „Nu a fost ușor să mențin echipa la același nivel după câștigarea Cupei României, dar am jucat foarte bine, în special în primul set, când am fost la nivel maxim. Probeleme am avut în setul 2, mai ales că pe primul l-am câștigat la o diferență mare, dar am reușit să revenim la nivelul nostru și am încheiat acest meci cu o victorie clară. A fost doar primul meci, noi o să fim atenți în retur, nu ne gândim că în Ungaria ne sunt suficiente 2 seturi, mergem să câștigăm și să ne calificăm în finală, obiectivul nostru.”

Sasa Nedeljković, antrenor MCM-Diamant Kaposvár: „Vreau să felicit Volei Alba Blaj pentru victoria din acest meci, am încercat să jucăm și să fim în meci, dar nu am reușit să facem acest lucru decât la începutul setului 2. Echipa din Blaj joacă un volei intens, cu atacuri și blocaje foarte puternice și cu o apărare foarte bună. A fost un meci foarte rău pentru echipa mea și nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru meciul de săptămâna viitoare. Nu știu care sunt șansele noastre, acum simt că echipa este foarte obosită, vom vedea.”

Ioana Baciu, căpitan Volei Alba Blaj: „Sunt puțin obosită, dar foarte fericită. Au fost 3-4 zile grele pentru noi, cu turneul Cupei României, iar victoria de astăzi este foarte importantă, suntem cu un pas mai aproape de finală, pe care dorim să o câștigăm. Am început meciul foarte bine, am fost concentrate și cred că asta s-a și văzut. Așteptăm meciul din Ungaria și sper să ne întoarcem cu o victorie și de acolo.”

Volei Alba Blaj: antrenor Darko Zakoč: Ana Antonijević 4p. – Bojana Čelić-Marković 10p., Maja Aleksić 10p., Ioana Baciu 16p., Bojana Milenković 8p., Irina Malkova 10p. – Silvija Popović (libero). Au mai jucat: Regan Scott 1p., Jovana Kocić 2p. și Ramona Rus.

Text-foto: Nicu GOGA, Radio Blaj