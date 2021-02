FOTO| Vizită inopinată la Spitalul Orășenesc Câmpeni. Primar: „Am constatat că la secția de pediatrie unde se internează copii este frig”

Primarul orașului Câmpeni a făcut luni o vizită inopinată de lucru la Spitalul Orășenesc Câmpeni dorind să observe modul în care se desfășoară o zi normală de lucru, condițiile de care beneficiază pacienții dar și cele în care lucrează personalul medical.

„Am făcut ieri o vizită de lucru neanunțată la Spitalul Orășenesc Câmpeni. Am vrut să văd modul în care se desfășoară o zi normală de lucru, condițiile de care beneficiază pacienții dar și cele în care lucrează personalul medical.

Am fost în toate secțiile, în toate saloanele și am constatat că la secția de pediatrie unde se internează copii este frig. Am solicitat managerului spitalului, Dragomir Morcan să remedieze urgent această situație.

De altfel, o prioritate este reparația sistemului de încălzire pentru tot spitalul și i-am solicitat încă de acum două săptămâni managerului, să se ocupe imediat de această problemă și să trimită la Primărie un deviz de lucrări. Încă aștept.

Am stat separat de vorbă și cu pacienții care în general mi-au spus că sunt mulțumiți de condiții și de modul în care sunt tratați de medici și asistente.

Spitalul va avea întotdeauna sprijinul adiministrației publice locale. De fapt, prima urgență când am preluat mandatul de primar a fost alocarea de fonduri celor două spitale din Câmpeni pentru a-și putea desfășura în continuare activitatea, deoarece conturile lor erau blocate din cauza acumulării de arierate. Această situație critică a spitalelor am moștenit-o de la vechea administrație locală care nu a considerat că sănătatea este o prioritate.

Spitalul Orășenesc a primit 70.000 lei în luna decembrie 2020, o sumă de aproape 3 ori mai mare decât cea alocată în tot anul 2020 de fosta conducere a Primăriei. Unitatea de sănătate va beneficia și în continuare de fonduri de la bugetul local pentru a funcționa în condiții normale.

La spital au venit din luna decembrie 2020 și până în prezent și medici noi: dr. Liana Kudor-medic specialist pediatru, dr. Bianca Paraschiva-medic specialist interne, dr. Anda Szegedi-medic specialist gastroenterologie, dr. Ailioaie Eduard Laurențiu-medic specialist chirurgie generală, dr. Ciprian Budae-medic specialist interne (care s-a reîntors la spitalul nostru), dr. Emanuel Szendrei-medic specialist obstretică-ginecologie, dr. Raluca Hirișcău-medic specialist radiologie și imagistică medicală și cât de curând va veni și dr. Corina Mboh-medic specialitate neurologie pediatrică. Îi asigur de susținerea mea pe toți medicii noi dar și pe cei care profesează aici de ani buni.

I-am spus domnului manager Morcan că trebuie să își îndeplinească toate criteriile și indicatorii de performanță pe care le are în contractul de management. Rolul lui este să asigure un act medical de calitate, servicii și condiții bune pentru pacienți dar și pentru personalul medical. Și are tot sprijinul meu.

Spitalul Orășenesc Câmpeni deservește toată zona Munților Apuseni. Mă voi asigura personal de transformarea lui într-un spital modern, cu specialiști de valoare. Sănătatea este importantă pentru noi toți!”, a scris Dan Cristian Pașca, primarul orașului Câmpeni pe facebook.