FOTO VIDEO| Un albaiulian reîntors din Noua Zeelandă vorbește despre pasiunea sa pentru aeromodelism. Hobby-ul care înflorește în orașul Marii Uniri

Aeromodelismul, un hobby relativ necunoscut pe lista românilor de a alege cum să își petreacă timpul liber, are reprezentanți și în orașul Marii Uniri.

Dorin Petruţiu, un albaiulian reîntors din Noua Zeelandă în orașul său natal, a dorit, împreună cu fiica sa, să împărtășească cititorilor ziarului „Unirea” câteva dintre secretele acestei ocupații.

„Noi am început acum de o lună și jumătate cu zborul. Înainte am făcut vreo două săptămâni de cercetare, până am găsit modelul care am crezut că e bun, dar pentru asta am luat legătura cu niște băieți de la Sebeș, care organizau la Râpa Roșie. Ne-au dat și un simulator, pentru că spuneau că, fără un simulator, durează cam șase secunde. A fost foarte bine pentru că după ce am zburat pe simulator, am zburat de la 6 secunde până la accident la cam o lună. Am prelungit viața avionului foarte mult.

Joia trecută am avut un accident, nu știu exact din ce cauză. Bănuiesc că am făcut o acrobație și nu aveam destulă experiență. S-a prăbușit exact în cap, s-a auzit ca o explozie, de la polistiren. S-a rupt coada, au sărit aripile, dar până la urmă nu a fost grav.

Prima oară pornim telecomanda, după care pornim avionul. Își va face apoi singur un ciclu de verificare, după care verificăm și noi. Elicea este periculoasă, deci trebuie să stau în spate. Verificăm apoi direcția vântului.

Am avut norocul ca, la a doua ieșire, ne-a văzut cineva de pe drum. Este poate cel mai bun aeromodelist din Alba Iulia, Adi și ne-a luat puțin să învățăm tot felul de lucruri.

Acum, avem profesor. Învățăm să zburăm disciplinat și am învățat de la el că nu este bine să zburăm deasupra capului, pentru că ne dezorientăm.”

Pentru o astfel de ocupație, care ar putea deveni periculoasă pentru necunoscători, există și un curs, al cărei preocupare principală este însuși siguranța.

„Este și un curs, care este obligatoriu să îl faci dacă vrei să zbori cu aparate mai grele de 250 de grame. Aceasta este legislația de la 1 ianuarie, din anul acesta. E foarte important de făcut, pe lângă faptul că dacă zbori fără, vei primi amendă, dar sunt foarte multe lucruri despre siguranță, despre siguranța ta și a celorlalți. Nu ai voie să zbori deasupra trecătorilor, nu ai voie să zbori în oraș. Sunt foarte multe lucruri de siguranța bateriilor, cum se încarcă, cum se păstrează. Sunt foarte periculoase și pot provoca incendii.

Sunt foarte multe elemente, dar cursul, personal, mi-a luat 4-5 ore să învăț, după care am dat imediat examenul online. Sunt 40 de întrebări, iar cu 30 corecte treci.

Dacă nu îl iei, după 24 de ore se poate da din nou.”

Astfel, aeromodelismul este un hobby inedit, care îmbină pasiunea față de aspectele tehnice ale unui astfel de model, cu iubirea pentru aer curat și natură.