FOTO VIDEO | Salbă de premii în pași de street dance pentru Wish Dance Steps din Alba Iulia

În perioada 26 – 27 octombrie 2024 la Sala Polivalentă Dumbrăvița din Timișoara a avut loc ediția cu numărul șase a Tip Top Dance Competition, acolo unde dansatorii Wish Dance Steps au obținut o salbă de premii la Street Dance.

Wish Dance Steps este un studio de Street Dance din Alba Iulia, situat în cartierul Micești, ce reprezintă și promovează stiluri de street dance încă din anul 2011 prin ateliere și cursuri, evenimente și proiecte, precum și formarea de trupe și dansatori copii și adulți, clasați în topul național – sub îndrumarea instructorului Sorana Suciu.

La Timișoara, în Sala Polivalentă Dumbrăvița, au fost două zile pline dans. Cea dintâi fiind dedicată dansurilor clasice, iar cea de a doua celor moderne, atât amatorilor cât și profesioniștilor.

Wish Dance Steps a debutat în competiție cu WDS Kids Crew, trupă formată în urmă cu trei ani, la categoria Street Dance, Hobby Junior Midi ( 11 -14 ani ) obținând locul al doilea. A continuat la categoria Solo, Hobby Junior Midi ( 11 -14 ) unde Adnana Galdea a obținut o mențiune, Alesia Miclea locul trei și Roxana Salcu locul al doilea. La categoria Solo, Pro, Seniori +18, Sorana Suciu a dansat până pe cea mai înaltă treaptă a podiumului obținând locul întâi.

Juriul a fost format din Cosma Levi Lennon ca Head Judge (România), Marlon “Swoosh” Wallen (Anglia), Veronika Suponenkova (Serbia), Oana Neagu (România) și Andrei Luci (România).

La finalul evenimentului, dansatorii de street dance din Alba Iulia au participat la un Workshop senzațional cu Marlon “Swoosh” Wallen (Anglia) – unul din cei mai respectați coregrafi si dansatori din Marea Britanie, fiind fondatorul echipei de dans Flawless, alături de care a apărut în filmele Street Dance 3D 1 & 2. Marlon “Swoosh” Wallen a colaborat cu artiști de renume mondial precum Madonna, Kylie Minogue și Leona Lewis.

Despre Sorana Suciu

La vârsta de 30 de ani, Sorana este instructor de dans cu peste 13 ani de experiență în stiluri street dance și coregraf al trupelor Wish Dance Steps din Alba Iulia.

Administrează și dezvoltă studioul situat în cartierul Micești din municipiu, organizează cursuri și evenimente de street dance, având o experiență de peste 7 ani în design și antreprenoriat.

“Dansul face constant parte din toate emoțiile pe care le trăiesc. Pentru mine e un sentiment deosebit atunci când pot să dau mai departe această pasiune, de aceea ador să predau și să formez o conexiune prin dans cu oameni minunați.

Încă din primii ani de activitate WDS, am trecut prin momente minunate alături de Wish Dance Steps și comunitatea care s-a format, iar acestea m-au făcut să evoluez ca dansator și persoană.

Pierderea fondatorului, Florin (RZA), a fost un moment foarte dureros, dar am simțit că trebuie să continui activitatea Wish Dance Steps și astfel să îl ținem aproape în amintirea noastră prin a împărtăși tot ce am învatat de la el.„, a declarat pentru ZiarulUnirea.ro, instructorul de street dance, Sorana Suciu.

