FOTO, VIDEO AERIAN. Imagini de coșmar la Pianu: Mașini luate de apă și zeci de gospodării inundate. Localnică: “Sunt de 80 de ani, dar așa ceva nu am văzut niciodată”

Imagini de coșmar la Pianu: Mașini luate de apă și zeci de gospodării inundate.

O rupere de nori a făcut prăpăd, sâmbătă după-amiază, în comuna Pianu, unde mai multe drumuri și terenuri au fost inundate de ape, care au depăşit câțiva zeci de centimetri. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu în Alba, valabilă astăzi, până la ora 21.30.

Localnicii din Pianu au fost luaţi prin surprindere de ploaia care a apărut din senin. După numai câteva zeci de minute mai multe drumuri au devenit adevărate pârâuri alimentate de apa care curgea în puhoaie.

“Sunt născut și crescut în comuna Pianu și de 51 de ani nu s-a întâmplat așa ceva. Din ceea ce spun cei în vârstă niciodată n-a fost asemenea viitură asupra acestei comunități.

Din fericire, se pare că până la ora actuală nu sunt constate victime umane, pagubele urmează să le evaluăm în această noapte. Sperăm să îi putem ajuta pe cetățeni și sperăm să putem reveni la o viață normală”, a declarat primarul comunei Pianu, Petruse Marin Ioan.

Viitura care a măturat, sâmbătă după-amiaza zona de Sud a județului Alba a făcut pagube foarte mari și în satul Strungari din comuna Pianu. Aici podurile au fost luate de ape și s-a întrerupt furnizarea curentului electric.

Potrivit ISU Alba, în zona de Sud a județului Alba s-a format o viitură din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitățile, Sebeșel, Câlnic, Pianu de Sus, Săliștea și Răchita.

Pentru adoptarea măsurilor de protecție de către populația din aceste zone, au fost transmise avertizări prin intermediul sistemului RoAlert.

Mai multe persoane au fost surprinse de viitură fiind salvate de către echipajele ISU și autoritățile locale. De asemenea, apa a inundat gospodăriile cetățenilor.

”Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a precipitațiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotele de inundație pe râurile din bazinul hidrografic Mureș – afluenții mici de stânga. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai ridicată pe unele râuri din bazinele hidrografice: Pianu și Cioara”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Reamintim că județul Alba se află sub atenționate de COD PORTOCALIU de precipitații abundente în partea de Sud a județului Alba emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Fenomene vizate: instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Se vor înregistra cantități de apă abundente ce local vor depăși 30-35l/mp.

Mai multe persoane au fost surprinse de viitură fiind salvate de către echipajele ISU și autoritățile locale. De asemenea, apa a inundat gospodăriile cetățenilor. Pompierii depun eforturi susținute pentru evacuarea apei din gospodării și deblocarea canalelor de scurgere a apei.

Întrucât intervenția pompierilor se realizează cu dificultate, IGSU a dispus suplimentarea efectivelor care acționează pentru salvarea persoanelor și înlăturarea urmărilor inundațiilor cu forțe de la inspectoratele din județele învecinate. Astfel, aproape 100 de pompieri din județele Brașov, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Mureș au fost trimiși în sprijinul salvatorilor din Alba.

La ora 20:30 situatia se prezinta astfel:

– nivelul apelor este in scadere in toate cele 4 localitati, iar echipajele de interventie actioneaza pentru salvarea persoanelor suprinse de viitura in locuinte/autoturisme;

– in loc. Pianu de Sus au fost salvate 11 persoane si nu mai sunt alte apeluri prin SNUAU 112 prin care se solicita sprijin.

– in loc. Sebesel au fost salvate cele 4 persoane suprinse de viitura in autoturism si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

– in loc. Rachita au fost salvate 3 persoane (2 gravide si 1 minor) si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

– in loc. Săliștea au fost salvate 3 persoane si si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

De asemenea, sunt apeluri prin SNUAU 112 privind formarea unei viituri in loc. Câlnic.

La nivelul tuturor localitatilor afectate au inceput actiuni de interventie pentru evacuarea apei si aluviunilor din gospodarii.