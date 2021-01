FOTO: Unirea Alba Iulia, reunire fără noutăți, dar cu speranțe de la Primăria Alba Iulia *Obiectivul returului: fără înfrângere!

Unirea Alba Iulia a demarat, pe Stadionul “Cetate” preparativele în vederea returului în eșalonul terț, obiectivul “alb-negrilor” în partea secundă a stagiunii fiind acela de a nu pierde niciun joc din cele 7 rămase în Seria a 9-a.

Chiar dacă la primul antrenament sub comanda antrenorilor Adrian Bicheși, Marcel Rusu și Raul Oargă nu a fost niciun nume nou, iar campania de transferuri vizează numai fotbaliști de perspectivă, tineri Under 19. iar datoriile către jucători se cifrează la trei luni de întârziere, gruparea din Cetatea Marii Uniri este optimistă în privința primăverii fotbalistice. Speranțele sunt de natură financiară și vin dinspre Primăria municipiului Alba Iulia, ce caută soluții pentru a sprijini fotbalul în acest an.

*Dăscălescu: “Avem promisiuni ferme că Primăria ne va ajuta!”

“Ne dorim un parcurs cât mai bun în retur, dar mai ales să trecem peste obstacolele anului precent, inclusiv cele financiare. Am depus la primăria municipiului un draft de buget pentru o echipă de Liga a 3-a și avem promisiuni ferme că o să ne ajute și în acest an dificil. Va fi foarte greu să strângem bani din sponsorizări și avem mari speranțe că vom primi sprijin financiar de la autorități, pentru a ne propune sezonul următor să atacăm primul loc. Ne propunem să nu mai piederm nicun joc în retur, să pregătim echipa foarte bine din punct de vedere fizic, să avem o strategie prin care să diminuăm și efectele acestui virus blestermat, ce ne-a pus atâtea probleme în toamnă”, a menționat președintele Mihai Dăscălescu, competat de Dan Iordăchescu, cel care este “mental coach” și ofițer de presă al albaiulienilor: “Provin din mediul universitar și vin cu un suflu nou. Eu văd sportul în general și fotbalul în special, ca o formă de educație”.

*Bicheși: “Cinci victorii în primăvară”

“Va fi o perioadă dificilă, de muncă, una extrem de importantă, în care încărcăm bateriile pentru tot anul. Lotul este «OK», nu sunt foarte multe găuri de acoperit. În primăvară intenționăm să nu pierdem niciun joc, dar să și obținem 5 victorii din cele 7 întâlniri”, a spus antrenorul Adrian Bicheși. Până în prezent sunt fixate 5 jocuri de verificare, cu CS Hunedoara (6 și 13 februarie), Măgura Cisnădie (10 și 24 februarie), Hermannstadt 2 (27 februarie), mai fiind disponibile două date libere, una în 6 martie – ultima repetiție înaintea startului returului.

Lot Unirea Alba Iulia: Sporea, Sîntoma – F. Morar, N. Rus, Scrob, Ad. Matei, Bucurică, V. Codrea Zsigmond, Dehelean, D. Lupșan, Al. Giurgiu – Guț, Circov, Adam, Haj, Bakcsi, Fetița, Bîrdea, Mâlnă, Joldeș, Selagea – An. David, M. Codrea, M. Dăscălescu jr; plecări: Dr. Pop, S. Fulea (Performanța Ighiu), absenți Terna (în Republica Moldova), Petruse (i-a expirat împrumutul la Industria Galda). În perioada următoare, mijlocașul Andrei Bîrdea va susține probe de joc la divizionara secundă Concordia Chiajna. Metalurgistul Cugir s-a reunit luni după-amiază, CS Ocna Mureș o va face joi, 21 ianuarie, iar Industria Galda de Jos va abandona activitatea competițională în această iarnă.