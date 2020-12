FOTO, VIDEO| Povestea bărbatului din judeţul Alba care face senzaţie la New York cu un dulce transilvănean. Celebrul colac secuiesc, kurtos – deliciul americanilor

Un cugirean stabilit în New York face senzaţie cu un dulce transilvănean. Celebrul colac secuiesc, kurtos, cu delicioasa cocă şi mâinile bărbatului care o pregăteşte au parte de toată lauda.

Radu Sîrbu este din Cugir şi a dus aroma şi gustul colacului cu nucă, din inima Transilvaniei până în metropola americană New York. I-a adăugat migdale, ciocolată sau nucă de cocos şi i-a înnebunit pe new yorkezi. Nu au parte prea des de dulciuri pe măsura preparatului transilvănean.

Întregul proces prin care Radu prepară kurtosul este urmărit cu mare interes şi curiozitate de toţi clienţii săi. Ideea i-a venit după ce, în anul 2002, a părăsit Cugirul şi a emigrat în America. “Lucrez ca şofer pentru Sotheby’s International Realty de 12 ani, una dintre cele mai prestigioase firme de imobiliare din lume, de luni până vineri şi fiind liber weekend-urile, m-am gândit că aş putea avea ceva pe lângă job”, povesteşte Radu.

Mai era cineva care făcea kurtos în New York, dar când românul l-a gustat, şi-a spus că nu aşa se face: “Bunica mea îmi făcea mie şi verişorilor mei kurtosi deasupra unei găleţi în care bunicul în prealabil făcea cărbuni. Şi atunci am decis să pornesc afacearea cu kurtosi.”

A investit într-un cuptor cu butelie pe gaz, făcut la comanda în State pe care îl foloseşte şi în prezent. A cumpărat mese, tăvi, o camionetă unde pune tot ce ţine de kurtosi şi a început să caute evenimente cu specific românesc sau maghiar. Aşa s-a fondat firma Twister Cake.

Soţia lui, Diana (clujeancă ), îl ajută pe partea de web şi marketing, ea având master în web design . La evenimente, Radu are doi angajaţi: un prieten, Flaviu Nasaramba, tot din Cugir, care e fotograf în cursul săptămânii şi un angajat, Santiago, original din Ecuador, bucătar la cea mai veche pizzerie americană, Lombardi’s.

Americanii sunt înnebuniţi după kurtosi: “Sunt persoane care vin în fiecare weekend. Multă lume întreabă ce e… şi când le zic Transilvania, România, fac ochii mari!”

De doi ani, priceputul cugirean prepară şi o delicatesă specială: conuri kurtos cu îngheţată. Delicioasa spirală din cocă umplută cu diverse tipuri de îngheţată merge foarte bine, iar la standul românului este tot timpul coada cea mai lungă.

Pe Radu si al sau Twister Cake, îl întâlneşti în fiecare sâmbătă la o piaţă cu mâncare internatională, Queens International Night Market unde merge de trei ani şi prepară faimoşii colaci. În fiecare an este nelipsit de La Romanian Festival on Broadway din New York, dar şi la cel mai mare festival unguresc din New Jersey care se ţine în iunie, iar apoi în septembrie la un festival în Connecticut.

Zilele acestea este invitat şi la petrecerea organizată o data pe an la Naţiunile Unite pentru sărbătorirea angajaţilor care lucrează acolo. “Am fost invitat şi acum doi ani şi am primit multe laude. Sunt aşteptat şi anul acesta cu nerăbdare. Vor fi prezenţi angajaţi şi reprezentanţi ai tuturor statelor lumii, inclusiv români, dintre care mulţi deja mă cunosc”, afirmă cu mândrie Radu.

