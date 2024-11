FOTO | Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: Căsuțele și figurinele decorate de zeci de voluntari, vândute pentru a aduce bucurie familiilor nevoiașe și copiilor grav bolnavi

Târgul Caritabil de Crăciun se va organiza anul acesta pe data de 7 decembrie 2024, în fața Bisericii Evanghelice din Municipiul Sebeș. De 18 ani, un grup de voluntari aduce bucurie în casele familiilor nevoiașe din oraș și din împrejurimi.

„Turtă dulce pentru fapte bune” este sloganul sub care „spridușii” organizează an de an acest eveniment caritabil. Voluntarii muncesc de zor la figurinele din turtă dulce pe care le vor vinde. Fondurile strânse vor fi destinate către două cauze importante, respectiv ajutarea a 30 de familii nevoiașe și pentru copiii ce suferă de boli cronice sau se află în stadii terminale din cadrul Hospice Sibiu.

„Vă invităm să fiți alături de noi la Târgul Caritabil din data de 7.12.2024 și să ne ajutați să facem o diferență în viețile acestor oameni. Fie că alegeți să donați, să cumpărați turtă dulce sau vin fiert, sau să ascultați formația Trio Saxones, care ne va încânta cu un recital de colinde, fiecare gest contează și poate aduce bucurie și speranță în inimile celor în nevoie.

Să fim împreună în această perioadă specială a anului și să facem împreună puțin bine. Vă mulțumim pentru sprijinul vostru și pentru că ne ajutați să aducem zâmbete an de an!

La fel ca în fiecare an, banii pe care îi adunăm din urma vânzării de turtă dulce vor fi redirecționați pentru două cauze, o parte vor fi folosiți pentru a cumpăra alimente pentru copiii nevoiași, iar restul vor merge la Hospice Sibiu, un centru de îngrijiri paliative pentru copiii ce suferă de boli cronice sau se află în stadii terminale. Împreună putem face un bine așa că vă așteptăm să ne fiți alături și în acest an! Haideți să aducem un zâmbet pe fețele copiilor!” au transmis organizatorii.

Sursa foto: Facebook, Trupa de dansuri săsești

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI