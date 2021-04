FOTO| Tânăr artist grafic, din Sebeș, celebru pe internet: Desenele sale au ajuns cunoscute în toată lumea. Cum a ajuns într-o „dispută” cu Demi Lovato

Unul dintre cei mai urmăriți artiști din România este chiar din Municipiul Sebeș. Vladimir Șerbănescu, sau „vladyart”, așa cum este cunoscut pe rețeaua de socializare, este un tânăr de doar 21 de ani care are aproximativ 175.000 de fani pe Instagram.

Vlad are un talent iesit din comun la desen. Operele sale au devenit celebre pana si in America. Portretele realizate de Vlad Serbanescu au ajuns atat de cunoscute pe retelele sociale, incat a ajuns in centrul unei dispute generate de o vedeta din show-biz-ul american. Disputa din 2016 cu un desen al super-vedetei Demi Lovato i-a adus o celebritate la nivel mondial.

Vlad a absolvit Colegiul National „Lucian Blaga” din Sebes, iar acum studiaza design grafic la Facultatea de Arte din Timisoara. „Dintotdeauna mi-a placut sa desenez. La un nivel mai inalt am inceput de la varsta de 13-14 ani, cu natura statica. In clasa a IX-a am inceput sa fac portrete. Primul portret l-am desenat in cinci zile, cate trei ore pe zi. Acum daca ma uit la el nu imi prea place cum a iesit, dar atunci a fost un inceput nou pentru mine”, spune artistul din Sebes, care a desenat in total peste 200 de portrete.

A realizat portrete originale ale multor vedete indragite de tinerii din toata lumea cum ar fi Justin Bieber, Kim Kardasian, Demi Lovato, Ariana Grande, Leonardo di Caprio, Jared Leto, Taylor Swift, Selena Gomez si multi altii. De asemenea, cele mai cunoscute vedete din Romania au fost subiecte ale portretelor realizate de Vlad. Unul dintre cele mai reusite este cel al jucatoarei de tenis Simona Halep. Despre artistii din Romania spune ca majoritatea l-au contactat si a vorbit cu ei, iar multi au postat desenele pe conturile lor.

„Fiecare desen a fost un pas in fata spre a deveni mai bun. Fiecare desen a fost o satisfactie indiferent de cat de faimoasa era persoana respectiva. Am incercat la un moment dat sa le vand, dar nu prea aveam clienti. Acum multi imi cer sa le fac portrete, dar nu mai am eu suficient timp pentru asta”, afirma Vlad Serbanescu.

Disputa cu artista Demi Lovato

In septembrie 2016, a fost parte intr-un mic „scandal” cu implicatii in lumea showbiz-ului american. Cantareata Demi Lovato a criticat un desen al artistului din Sebes care o infatiseaza in corpul unei sirene. Desenul realizat de „vladyart” a ajuns sa fie promovat pe mai multe site-uri mondene din SUA, care au reactionat la comentariul postat de cantareata. Stirea a fost preluata de Buzzfeed, MTV, Cosmopolitan, Daily Mail, Snapchat Stories, Daily Mail Online, seventeen.com si multe altele.

Artista nu a fost multumita, sustinand ca Vlad a desenat-o prea slaba. „Este superb, dar corpul meu nu arata asa”, a comentat Demi Lovato la desenul postat de tanarul din Sebes. Vladimir i-a raspuns artistei, explicandu-i cum si de ce a realizat desenul in acest mod. De asemenea, tanarul in varsta de 17 ani a fost solicitat de ziaristi de peste Ocean sa comenteze mica disputa cu Demi Lovato.

„Am fost uimit de acele comentarii. Nu imi venea sa cred. De ce ar spune asa ceva. Dimineata am vazut comentariile si am postat raspunsul pentru ea. Cand m-am intors de la scoala am vazut ca situatia a explodat, multi au luat-o foarte serios si faceau o drama din toata aceasta situatie”, explica Vlad. Disputa cu artista din SUA i-a adus 45.000 de urmaritori pe Instagram in doua saptamani.

„Erau zile cu 6.000 – 7.000 de urmaritori si primeam cam 10.000 de mesaje”, spune Vlad, care vorbeste despre trei tipuri de mesaje care ii soseau: „Unul era de genul „fa-mi si mie un desen”, al doilea „sunt de parta ta”, iar altele erau amenintari si injurii de la fanii lui Demi Lovato”.

La facultate, Vlad nu mai face atat de multe portrete ca in timpul liceului. „Este ceva diferit fata de ce fac eu ca si portrete. Se bazeaza mai mult pe desenul grafic, chiar si manipulare foto, video, mai mult pe calculator. Toata lumea ma sustine. Chiar si pritenii se mandresc cu ceea ce am facut”, mai spune tanarul artist din Sebes. Toate creatiile sale postate pe retele sociale au mii de aprecieri si primesc mesaje din toata lumea.

Anul trecut a postat un desen cu trei persoane de culoare din SUA care au decedat in conditii tragice si in urma unor actiuni cu tenta rasista ale politiei americane – George Floyd, Sandra Bland si Tamir Rice. Desenul are peste 22.000 de aprecieri pe Instagram.

