FOTO| Stormtrooper surprins pe străzile Municipiului Sebeș. „Parcă nimic nu mai suprinde cu adevărat în aceste vremuri ciudate”

Un cetățean din Sebeș a decis să scoată locuitorii municipiului din monotonie și a decis să umble pe stradă îmbrăcat în Stormtrooper, un celebru soldat din seria filmelor „Star Wars”.

Acesta a „defilat” în locurile aglomerate ale municipiului unde oamenii și în special copiii erau fascinați să vadă un Stormtrooper în carne și oase.

„We just did it again. Next generation, same fascination

Am comis-o din nou … dar parcă nimic nu mai suprinde cu adevărat în aceste vremuri ciudate. Move along, these are not the droids you are looking for”, a spus Eduard Schenider pe pagina de socializare