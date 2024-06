FOTO | Stadiul lucrărilor la Școala Șpring: Se lucrează la construirea etajului. Ce spune primarul Iulia Stănilă

Stadiul lucrărilor la Școala Șpring: Se lucrează la construirea etajului. Ce spune primarul Iulia Stănilă

Continuă lucrările la Școala Șpring, în prezent construindu-se etajul clădirii. În următoarea etapa se va acoperi construcția, iar teracotele au fost înlocuite cu o centrală pe peleți.

”Colaborarea dintre primărie și școală este foarte importantă, astfel, în acești ani, am încercat să oferim tot ce ne-au solicitat doamna director sau cadrele didactice pentru a oferi cele mai bune condiții copiilor.

La Școala Șpring am întâmpinat cele mai mari probleme…chiar dacă de la distanță școala pare ok…Clădirea a fost reabilitată cu miliarde de lei vechi, înainte cu un an de preluarea mandatului meu.

A fost schimbat acoperișul și zugrăvită la parter iar etajul a fost lăsat ruină. Pereții au mari crăpături, fundația este grav afectată iar curtea școlii pare mai degrabă a curte de penitenciar.

Teracotele scoteau fum în sălile de clasă iar copiii învățau în frig.

Ca măsură de urgență, ne-am zbătut să putem monta o centrală termică pe peleți, să renunțăm la sobele de teracotă…

Apoi, pentru că nu mai aveam voie să o reabilitez din nou, fiind ,,reparată” deja, am apelat la un sponsor pentru a ne ajuta să construim o școală nouă cu grădiniță, săli de clasă pentru copiii din ciclul primar, vestiare, cabinet medical școlar și sală multifuncțională pentru școlarii și preșcolarii din satul Șpring.

Astfel, firma TRANSAVIA SA, încă de acum 1 an și jumătate a asigurat fondurile pentru construcția clădirii, 100% banii firmei, iar de atunci am pregătit toate documentele și avizele, tot ce ține de parte birocratică pentru a putea fi ridicată construcția.

Acum se lucrează la construirea etajului, urmând să fie acoperită. Era mai mult decât necesară această investiție dacă priviți cu atenție pozele de mai jos…

Fără această sponsorizare nu am fi putut găsi o altă soluție și vreau să le mulțumesc din suflet! Mai avem mult de lucru, dar asta am ,,moștenit” și asta am reușit să facem până acum!”, a scris primărița de la Șpring pe Facebook.

