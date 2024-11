FOTO | Serviciul public județean SALVAMONT – SALVASPEO Alba prezent la Conferința Națională a Asociației Salvatorilor Montani din România, organizată la Azuga

În perioada 05-07.11.2024 se desfășoară la Azuga Conferința Națională a Asociației Salvatorilor Montani din Romania, unde Serviciul public județean SALVAMONT -SALVASPEO Alba este prezent cu doi salvatori montani. Sunt discutate aspecte organizatorice profesionale, perspective de dotare, precum și aspecte ale pregătirii profesionale.

Conferința Națională Salvamont – 2024 cu următoarele teme :

– Analiza procesului de formare, evaluare si atestare profesională pentru ocupația salvator montan, programa școlară, etape locale și naționale de formare , evaluare si atestare etc.

– Norme și proceduri tehnice și organizatorice în activitatea de salvare montană

– Procesul de acreditare a structurilor Salvamont

– Stabilire program de activități de formare profesională pentru anul 2025.

– Concluzii desprinse in urma participării la evenimentele internaționale din anul 2024, Conferința Europeana FIPS, respectiv la Congresul Internațional de Salvare Alpina CISA IKAR , organizarea in Romania a Conferintei Europene FIPS 2025, stabilirea componenței delegațiilor participante la Congresul Internațional CISA IKAR 2025 si pregatirea candidaturii Salvamont Romania in organizarea Congresului Congresul Internațional CISA IKAR 2027

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI