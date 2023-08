FOTO| Sală de sport modernă, pe aproape 1.500 de metri pătrați, pentru Școala Gimnazială Petrești: Care este stadiul lucrărilor

Continuă lucrările în localitatea Petrești din municipiul Sebeș, pentru construirea sălii de sport de care vor beneficia elevii școlii gimnaziale.

„Construcția modernă este destinată desfășurării activităților sportive, iar zona va beneficia și de amenajări exterioare, spații verzi, zone administrative, accese și parcaje. Suprafața construită de aproape 1.500 mp cuprinde și amenajarea de vestiare destinate sportivilor, magazie pentru materiale, spațiu de prim ajutor. Noua investiție susținută de Primăria Sebeș beneficiază de cofinanțare nerambursabilă din fonduri europene și va contribui la completarea spațiilor de învățământ moderne din municipiu”, a transmis primarul Dorin Nistor.

Construcţia propusă şi amenajările exterioare vor fi adaptate nevoilor persoanelor cu handicap locomotor, accesul în clădire, circulaţia interioară şi evacuările fiind dimensionate în funcţie de caracteristicile necesare acestei categorii de persoane.

Infrastructura construcţiei propuse este reprezentată de fundaţii izolate din beton sub stâlpii sălii de sport şi fundaţii continue din beton sub pereţii de închidere ai sălii de sport şi sub pereţii portanţi ai vestiarelor, cu elevaţii din beton armat. Planşeele de pe sol vor fi realizate din beton armat.

Suprastructura sălii de sport este reprezentată de stâlpi din beton armat şi ferme metalice cu zăbrele. Acoperişul este unul de tip şarpantă metalică, prevăzut cu învelitoare din panouri termoizolante.

Suprastructura zonei de vestiare este reprezentată de zidărie din BCA, confinată cu sâmburi şi centuri din beton armat. Planşeul de peste parter va fi realizat din beton armat, fiind conceput în sistem terasă necirculabilă.

Între sala de sport şi zona de vestiare este prevăzut un rost de tasare cu lăţimea de 5 cm, executat de la nivelul fundaţiilor până la nivelul aticului.