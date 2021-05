FOTO| Rezultat excepțional al sportivului Sipu Iulian, legitimat la CS GreenFit Alba Iulia. A câștigat Cupa României, competiție de culturism și fitness

Sportivul Sipu Iulian a adus rezultate remarcabile pentru Clubul Sportiv GreenFit Alba Iulia, în cadrul Cupei României la Culturism. Pregătit de către cunoscutul antrenor albaiulian, Lucian Nicolescu, Iulian și-a atins obiectivul mult dorit, câștigarea Cupei României.

Culturismul, un sport foarte subestimat, care de multe ori este privit cu indiferență, necesită extrem de multă pregătire și dedicare pentru a ajunge la rezultatele dorite.

Un astfel de exemplu este Sipu Iulian, sportiv legitimat în cadrul Clubului Sportiv GreenFit Alba Iulia, care cu multă dăruire, motivație și determinare a câștigat Cupa României, competiție de culturism și fitness, la categoria Men’s Physique Seniori, 179 cm.

„M-am pregătit pentru acest concurs după programele trimise online de antrenorul meu Lucian Nicolescu, având ca obiectiv câștigarea Cupei României.

Am avut parte de mulți concurenți în competiție și mă bucur că am atins obiectivul, adăugând încă un titlu de campion în palmaresul CS GreenFit Alba Iulia. Întrucât am fost cooptat în lotul național, urmează pregătirea pentru Campionatul Balcanic.

Mulțumesc pe această cale antrenorului Lucian Nicolescu și terapeutului Nicoleta Nicolescu care mă îndruma mereu pe calea spre succes!”, a declarat Sipu Iulian.

Un rol extrem de important în pregătirea pentru concurs îl joacă antrenorul, iar priceperea lui Lucian Nicolescu a ajutat extrem de mult în „propulsarea” lui Iulian în fruntea clasamentului.

„Iulian este de patru ani membru al clubului nostru sportiv, GreenFit Alba Iulia. Numărăm tot atâția ani de reușită, munca noastră fiind răsplătită cu medalii la competițiile de nivel național și internațional.

Pregătirea sa este una simplă pe care o adaptăm permanent după nevoile sale. Este un sportiv disciplinat și comunicativ, calități care pavează drumul său spre reușită. Cu așa sportiv să tot lucrezi! Felicitări, Iulian!”, a declarat Lucian Nicolescu, antrenorul campionului.