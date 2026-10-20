Sport

Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Bucharest Challenge Cup 2026! Andrei Henegar – locul 2, Alexandra Popa și Sara Briciu – locul 3

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Bucharest Challenge Cup 2026! Andrei Henegar s-a clasat pe locul 2, iar Alexandra Popa și Sara Briciu au terminat pe locul 3

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au reușit performanțe deosebite la puternicul concurs internațional Bucharest Challenge Cup 2026, la startul căruia s-au aflat 450 de sportivi de la 36 de cluburi din 5 țări (România, Bulgaria, Republica Moldova, Georgia și Turcia).

Citește și: FOTO: Enso Dojo Alba Iulia, salbă de medalii la o competiție internațională la Satu Mare

Petrecerea Divorțaților

Clubul din Cetatea Marii Uniri a avut la start un efectiv compus din 4 competitori, obținându-se 3 clasări pe podium: Andrei Henegar – locul 2, Alexandra Popa și Sara Bruciu – locul 3.

Felicitări sportivilor clubului nostru!! Sunt mândră de voi, indiferent de rezultat! Contează faptul că ati fost mai buni și v-ați depășit pe voi înșivă. Felicitări părinților pentru implicare și efortul depus pentru ca sportivii să poată participa și bucura de fiecare competiție. Felicitări Shihan Gruia Docan pentru organizarea și buna desfășurare a competiției”, a punctat sempai Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul Enso Dojo Alba Iulia.

În acest an. clubul albaiulian a fost prezent la Buzău Open, Cupa Moldovei la Galați, Cupa Măiastra Târgu Jiu, Defensiv Fighting Championship (la Sărmaș, județul Harghita, la mijlocul lunii iulie), la kyokushin-kan, respectiv International București Challenge Cup. Următoarea întrecere pentru dojo-ul din „Cealaltă Capitală” este Romanian International Cup 2026, la Sibiu, în 24 octombrie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Decesul fulgerător al fostului portar Florin Cotora. CSM Unirea Alba Iulia: „Ne despărțim cu tristețe de un om care a pus umărul la construirea unei generații de neuitat”

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

20 octombrie 2026

De

Decesul fulgerător al fostului portar Florin Cotora. CSM Unirea Alba Iulia: „Ne despărțim cu tristețe de un om care a pus umărul la construirea unei generații de neuitat” Clubul CSM Unirea Alba Iulia a transmis, marți, 20 octombrie 2026 un mesaj emoționant după vestea dispariției fulgerătoare a fostului portar Florin Cotora.  Sâmbătă, 24 octombrie, pe […]

Citește mai mult

Sport

Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! În topul marcatorilor, Ayeni (CSM Unirea Alba Iulia) și albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva), cu câte 6 reușite

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

20 octombrie 2026

De

Ștefan Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! În topul marcatorilor, Ayeni (CSM Unirea Alba Iulia) și albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva), cu câte 6 reușite Experimentatul Ștefan Blănaru este în continuare principalul marcator al Seriei 7 din Liga 3. Vârful formației CIL Blaj, ocupanta locului secund în ierarhie, are 7 reușite în […]

Citește mai mult

Sport

Veste cutremurătoare: Florin Cotora a murit la 53 de ani! Portarul cu care a promovat Unirea Alba Iulia în Divizia A a plecat la cele veșnice!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

20 octombrie 2026

De

Veste cutremurătoare: Florin Cotora a murit la 53 de ani! Portarul cu care a promovat Unirea Alba Iulia în Divizia A a plecat la cele veșnice! Doliu în fotbalul românesc, Florin Cotora, portarul cu care a promovat Apulum Unirea Alba Iulia în Divizia A, în 2003, a plecat la cele veșnice. De numele acestuia se […]

Citește mai mult