Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Bucharest Challenge Cup 2026! Andrei Henegar – locul 2, Alexandra Popa și Sara Briciu – locul 3
Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Bucharest Challenge Cup 2026! Andrei Henegar s-a clasat pe locul 2, iar Alexandra Popa și Sara Briciu au terminat pe locul 3
Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au reușit performanțe deosebite la puternicul concurs internațional Bucharest Challenge Cup 2026, la startul căruia s-au aflat 450 de sportivi de la 36 de cluburi din 5 țări (România, Bulgaria, Republica Moldova, Georgia și Turcia).
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Clubul din Cetatea Marii Uniri a avut la start un efectiv compus din 4 competitori, obținându-se 3 clasări pe podium: Andrei Henegar – locul 2, Alexandra Popa și Sara Bruciu – locul 3.
„Felicitări sportivilor clubului nostru!! Sunt mândră de voi, indiferent de rezultat! Contează faptul că ati fost mai buni și v-ați depășit pe voi înșivă. Felicitări părinților pentru implicare și efortul depus pentru ca sportivii să poată participa și bucura de fiecare competiție. Felicitări Shihan Gruia Docan pentru organizarea și buna desfășurare a competiției”, a punctat sempai Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul Enso Dojo Alba Iulia.
În acest an. clubul albaiulian a fost prezent la Buzău Open, Cupa Moldovei la Galați, Cupa Măiastra Târgu Jiu, Defensiv Fighting Championship (la Sărmaș, județul Harghita, la mijlocul lunii iulie), la kyokushin-kan, respectiv International București Challenge Cup. Următoarea întrecere pentru dojo-ul din „Cealaltă Capitală” este Romanian International Cup 2026, la Sibiu, în 24 octombrie.
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