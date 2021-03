FOTO| Raluca Turcan și președinta CJ Sibiu, ÎNGHESUITE într-o remorcă, cu 8 persoane. Poza, la o zi după anunțarea noilor restricții

Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean (foto deschidere) și alți lilberali au participat, sâmbătă, la o acțiune de împădurire în zona montană a orașului Tălmaciu, iar din imaginile publicate pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum în mai multe situații nu respectă regulile de distanțare și nici nu poartă mască.

Cei doi oficiali sfidează regulile de distanțare chiar a doua zi după decizia Guvernului de a impune noi restricții, pe fondul creșterii numărului de infectări. Noile restricții au scos în stradă mii de oameni în marile orașe ale țării.

Raluca Turcan și Daniela Câmpean apar într-o poză în remorca unei mașini de teren în care sunt înghesuite nu mai puțin de opt persoane, între care și un minor, toți fără mască de protecție și cu încălcarea regulilor de distanțare socială. Raluca Turcan apare fără mască, încălcând reguli de distanțare, și în alte imagini.

Cei doi oficiali, ministrul Muncii și șefa Consiliului Județean, încalcă regulile pe care Guvernul tocmai le înăsprise cu o zi înainte, în condițiile în care județul Sibiu se află în scenariul roșu, cu o rată de infectare de 3,43 la mie, iar municipiul Sibiu are o rată de infectare de 5,13 la mie.

”Condiția pentru participarea la acțiunea de împădurire a fost ca fiecare participant să facă un test antigen. De asemenea, la locația din aer liber au fost disponibile măști si dezinfectanți. Cea mai apropiată localitate se afla la 6 km, unde rata de infectare era de 0,33. Fotografiile pe care le invocați nu sunt reprezentative pentru ansamblul celor aproximativ 5 ore petrecute în aer liber. Distanțarea a fost în general respectată iar măștile au fost purtate, cu puține excepții, de regulă când se făceau fotografii, se servea masa sau când se consumau băuturi răcoritoare”, a declarat Raluca Turcan pentru G4Media.ro.

Mai mult, potrivit publicației Turnul Sfatului, unul dintre participanții la acțiunea de plantare de sâmbătă a fost internat luni la Spitalul Județean din Sibiu, fiind infectat cu COVID-19. Este vorba despre administratorul județului Sibiu, Adrian Bibu, care le-a declarat jurnaliștilor sibieni că va fi ținut sub monitorizare timp de șapte zile, având în vedere rezultatul analizelor făcute la plămâni.

”Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să se poarte masca. Acum, referitor la acțiunea aceasta, care a avut loc în aer liber, n-am văzut chiar așa de strict lucrurile… Important e să nu stai lipit unul de celălalt”, a declarat Adrian Bibu pentru Turnul Sfatului.

În fotografiile făcute publice de la acțiune, însă, sunt surprinse și ipostaze în care masca nu este purtată chiar dacă numărul persoanelor lipite una de cealaltă este de opt, printre care și un minor. În mai multe imagini, Raluca Turcan apare fără mască de protecție.

Primarul din Tălmaciu: ”Am avut patru cutii cu măști”

Potrivit regulilor în vigoare impuse la nivel național pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2, masca de protecție trebuie purtată în toate spațiile publice, indiferent că este vorba de spații interioare sau exterioare. Și trebuie purtată chiar și de către persoanele care au fost vaccinate ori au avut deja Covid-19, din cauza posibilității de reinfectare cu SARS-CoV-2.

Ioan Oancea, primarul liberal al orașului Tălmaciu și organizator al evenimentului de sâmbătă, arată că fotografiile în care apare el fără a purta mască sunt doar în care este aproape de familia sa. ”Eu tocmai ce am ieșit din izolare”, spune primarul, care recent a fost confirmat și el cu Covid-19.

”Acțiunea de împădurire a avut loc pe o zonă extinsă, de aproximativ patru hectare. Deci nu știu cât de aproape au putut sta unul de celălalt cei care au participat. Și în fotografii se vede că s-a păstrat distanța între oameni. Majoritatea participanților au avut măști, în portbagajul mașinii am adus patru cutii cu astfel de măști. Acum, nu am stat lângă fiecare în parte”, declară Ioan Oancea, primarul orașului Tălmaciu, citat de Turnul Sfatului.

”Nu departe de oraș, pe dealurile de la poalele Munților Lotrului, am participat la plantarea a 1300 de puieți de gorun și pin – parte dintr-o viitoare pădure care la rândul său va deveni parte din ceea ce România are ambiția să îndeplinească: 40% suprafață împădurită. Am avut astăzi alături sibieni al căror atașament pentru comunitate și pentru oamenii care trăiesc în ea a fost demonstrat nu o dată. I-am însoțit deseori în misiunile lor la instituțiile de ocrotire socială, în acțiuni de sprijin destinate persoanelor vulnerabile, în proiecte umanitare. “Fii bun ori de câte ori este posibil” – spunea cineva. Ei bine, este posibil mereu!”, a scris Turcan pe 27 martie pe pagina de Facebook, unde a și postat o parte din imaginile de mai sus, inclusiv o parte din cele în care apare fără mască.

Sursa: g4media.ro