FOTO| Primul autobuz electric „Made in Romania” a ieșit din fabrică. Cum arată acesta și în ce oraș este produs

Primul autobuz electric „Made in Romania” este fabricat la Baia Mare de compania românească ATP, aceeaşi care a lansat în urmă cu doi ani şi camionul Truston. Acesta a fost fotografiat zilele trecute în Cluj-Napoca.

ATP Group, compania care fabrică autobuzul electric, are sediul la Baia Mare şi reuneşte mai multe firme – ATP Automotive, care are ca obiect de activitate producţiea şi distribuţia de piese auto, ATP Motors -dealership auto – şi ATP Transit, specializată în transport rutier intern şi internaţional.

În urmă cu câţiva ani a apărut şi noua divizie, ATP Trucks Automobile, care produce produce camionul Truston, activitatea sa de bază fiind fabricarea autovehiculelor de transport rutier şi persoane.

Un prototip al noului autobuz electric a apărut zilele trecute pe străzile din Baia Mare şi Cluj. Autobuzul are în total 83 locuri, dar va putea fi configurat opţional cu până la 90 de locuri. 26 de locuri sunt prevăzute pe scaune, iar autonomia din prezent este de 200 de kilometri.

Primul autobuz electric „Made in Romania” a fost fotografiat în Cluj-Napoca

Autobuzul are podea joasă, conform normelor europene, pentru a permite accesul vârstinicilor şi a persoanelor cu diazbilităţi şi are trei uşi. Bateria este furnizată de o cpmpanie cunoscută în domeniu, la nivel mondial, Contemporary Amperex Technology Co. Limited.

„UpCity e un autobuz cu 26 de locuri, trei uşi şi podea joasă. Are o autonomie de 200 de kilometri care poate fi extinsă până la 360 de kilometri”, a anunţat omul de afaceri băimăeran Mircea Cîrţ, deţinătorul companiei producătoare.

Omul de afaceri speră să dea lovitura cu acest vehicul destinat transportul publicului. „Ne vom adresa pieţei din România, dar ne vom îndrepta şi spre alte pieţe, în Europa”, a punctat Cîrţ.

„În ceea ce priveşte motorul electric, al autobuzului nostru, este un motor sincron cu magnet permanent, dezvoltat de DANA Prestolite. Sistemul de frânare este definit de experţii de la WABCO, sistemul de climatizare încorporează tehnologia Valeo, iar sistemul de direcţie este marca BOSCH – ZF.

Toate aceste tehnologii reunite ne garantează un autobuz urban propulsat complet electric, inovator, sigur pentru şofer şi pasageri, capabil să răspundă provocărilor în traficul oraşelor mai mari sau mai mici.

Dincolo de detaliile impresionante, sunt mândru să anunţ dezvoltarea acestui produs, deoarece este un produs românesc, dezvoltat de o firmă cu capital 100% românesc, competitiv pe piaţa europeană, ce va duce la creştere economică zonală şi va crea noi locuri de muncă”, a mai precizat omul de afaceri.

Autobuzul urmează să fie omologat la nivel european chiar în acest an, dar deocamdată nu se ştie preţul cu care va fi comercializat şi nici momentul în care va fi disponibil pe piaţă.

Un vehicul similar produs de compania Solaris, primul cumpărat oficial de un oraş din România, Clujul, şi înscris în trafic din 2018 costă în jur de 600.000 de euro. Între timp, Clujul a cumpărat, prin fonduri europene şi elveţiene, 41 de astfel de autobuze electrice. De atunci, mai multe oraşe din România şi-au manifestat interesul pentru achiziţia unor autobuze electrice, iar unele au şi făcut-o.