Curier Județean

Foto | Primari și viceprimari din Republica Moldova, în vizită de studiu în Alba Iulia: Care au fost obiectivele

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

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Primari și viceprimari din Republica Moldova, în vizită de studiu în Alba Iulia: Care au fost obiectivele

O delegație compusă din 15 persoane, majoritatea primari și viceprimari din Republica Moldova (Edineț, Bălți, Ceadîr-Lunga, Anenii Noi, Cimișlia, Nisporeni, Cantemir, Chetrosu, Vorniceni și Volintiri) se află în perioada 19-22 octombrie într-o vizită de studiu în România, pe tema energiei durabile, acțiunii climatice și integrării europene.

Petrecerea Divorțaților

Vizita este organizată de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova, cu sprijinul GIZ, în colaborare cu oficiul Convenției Primarilor pentru Climă și Energie în Moldova.

Delegația s-a aflat miercuri, 21 octombrie 2026, la Alba Iulia, iar pe parcursul întregii zile a avut discuții cu conducerea și specialiștii Primăriei, principalele subiecte abordate fiind parcursul municipiului nostru în dezvoltare urbană durabilă, integrarea obiectivelor de energie, climă și mobilitate în planificarea locală, portofoliul de proiecte europene în aceste domenii, ce ar putea fi replicat într-o comunitate locală din Republica Moldova și cum se construiește capacitatea de atragere a fondurilor europene.

Au urmat apoi mai multe vizite pe teren, la obiective publice locale importante: Centrul de management al traficului, traseul de mobilitate urbană și viitorul culoar verde de mobilitate de pe latura de sud-vest, Căminul pentru Persoane Vârstnice – un model de integrare într-o clădire publică a tehnologiilor de energie regenerabilă, șanțul exterior est al Cetății (proiectul de reconversie parc urban, spațiu verde, biodiversitate și accesibilitate), Parcul Dendrologic „Dr. Ioan Vlad”, sistemul de iluminat public inteligent (cu studiu de caz – Cetatea Alba Carolina).

„Ziua de ieri va contribui la crearea unor noi parteneriate între Alba Iulia și comunități din Republica Moldova interesate de experiența municipiului nostru în dezvoltarea durabilă și integrarea europeană”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

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