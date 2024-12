FOTO: Preșcolarii de la Grădinița Stremț, spectacol de colinde și descoperirea magiei Crăciunului

Preșcolarii de la Grădinița Stremț, spectacol de colinde și descoperirea magiei Crăciunului

Preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit Stremț au oferit un extraordinar spectacol de colinde într-o seară magică desfășurată la Pensiunea „Casa Butnarului” din Geoagiu de Sus. La descoperirea magiei Crăciunului au participat „fluturașii” de la GPP Stremț, aceștia bucurându-se de venirea lui Moș Crăciun.

„Alături de minunații mei preșcolari de la GPP Stremț, părinți și invitați am redescoperit magia Crăciunului. Pentru că întotdeauna am spus și am crezut că Sărbatorile de iarnă, în special Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului, sunt cele mai vesele, colorate și frumoase, anul acesta am redescoperit ce înseamnă Crăciunul într-un decor inedit, într-o locație cu gazde primitoare, pe un tărâm de poveste. Glasurile cristaline ale copilașilor au vestit prin colinde că Isus s-a născut și a adus multă bucurie în rândul creștinilor. De asemenea ne-au amintit tuturor că această sărbătoare este despre bunătate, generozitate și familie. A fost cu adevărat o seară magică pentru că am avut parte și de venirea lui Moș Crăciun, moment mult așteptat de noi toți. Preșcolarii l-au încântat pe Moș Crăciun cu colinde, dans și urări de bine, cu speranța că și în anii ce vor urma va fi în mijlocul nostru. Doresc din suflet tuturor Sărbători magice cu sănătate și împliniri!”, a declarat educatoarea Nadia Bîrgoz, de la GPP Stremț, din cadrul Școlii Gimnaziale „Ovidiu Tarnu” Stremț.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI