FOTO | Peste 20 de localități din Alba fără apă potabilă din cauza avariei majore la conducta de transport din zona soselei de centura a municipiului Alba Iulia: Când se va relua furnizarea 

Peste 20 de localități din Alba fără apă potabilă din cauza avariei majore la conducta de transport din zona soselei de centura a municipiului Alba Iulia: Când se va relua furnizarea

Peste 20 de localități din Alba au rămas fără apă potabilă din cauza avariei majore la conducta de transport din zona soselei de centura a municipiului Alba Iulia.

Din cauza avariei majore a conductei de transport DN 1200 mm( FIR II), localizata astazi in zona soselei de centura a municipiului Alba Iulia, si in vederea remedierii acesteia, SC APA CTTA SA ALBA anunta intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele localitati: zona industriala Drâmbar, Cricău, Craiva, Tibru, Teleac, Căpud, Miraslău, Decea, Unirea, Războieni, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Cistei, Micoslaca, Noșlac, Obreja, Bucerdea Grânoasâ, Sancel, Iclod, Lunca Tarnavei, Sona, com. Valea Lungă. Intervenția echipelor noastre este una complexă, astfel, estimam durata acesteia la cca 20 ore.

”Având în vedere că umplerea și reechilibrarea sistemului sunt operațiuni ce trebuie să se facă lent și treptat, pentru evitarea producerii unor eventuale noi avarii și corelat cu configurația terenului în zonele de distribuție, informăm utilizatorii din zonele afectate că reluarea furnizării apei potabile va fi resimțită diferențiat. De asemenea, pe parcursul desfășurării lucrărilor cat si la reluarea furnizării apei pot exista depasiri ale parametrului turbiditate, caz in care sfatuim consumatorii sa foloseasca apa potabila numai in scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Ne cerem scuze față de toți utilizatorii și depunem toate eforturile ca în max. 48 de ore să revenim la parametrii normali de funcționare”, au transmis reprezentanții APA CTTA Alba.

