FOTO| O tânără din județul Alba, REPER pentru scriitorii aflați la început de drum. „Poezia nu trebuie să fie doar cuvinte”

Timeea Ivan, o absolventă de o creativitate admirabilă a Colegiului Național „I.M. Clain” din Blaj, povestește despre parcursul său literar impresionant, pavat cu munca și ambiția sa.

Aceasta a vorbit, pentru ziarulunirea.ro, despre dorința sa de a-și face loc în lumea literară și de asemenea și despre realizările sale, nu puține la număr, din acest domeniu.

„Numele meu este Ivan Timeea. Anul acesta am absolvit Colegiul Național „I.M.Clain” din Blaj, o prestigioasă instituție care a avut un rol extrem de important în formarea mea școlară și nu numai. Sunt pasionată de literatură, iar drept consecință, am început să scriu poezii, m-am transpus în textele poemelor mele, am scris pe fondul principiului conform căruia, poezia nu trebuie să fie doar cuvinte, trebuie să transmită sentimente, să aibă un impact afectiv puternic asupra lectorilor. Chiar dacă la început totul s-a desfășurat sub forma unei pasiuni, în timp, mi-am dorit ca poeziile să fie publicate în diferite reviste și pe distincte site-uri”, a transmis Timeea.

Pornind de la această pasiune, tânără absolventă ne-a povestit și despre începuturile sale în literatură, precum și despre locul în care ea și-a făcut, într-un final, debutul.

„Site-ul de debut este „Cîrciuma poeziei”, unde am publicat unele dintre primele poezii, urmând ca mai apoi, să public într-o serie de reviste și site-uri: revista „Vitrina cu Poezii”, revista „Parnas XXI”, revista „Extemporal liric”, revista „Vocativ”, site-ul „Fabrica de Poezie”, Jurnalul Milenial și site-ul „ ECreator”, revistele: „Flacăra lui Adrian Păunescu”, „România Mare”, „Banchetul”, „Actualitatea literară”, „Astra blăjeană”, „Revista Eminesciană”, site-ul literar „O mie de semne”, revista literară „Curierul de Pretutindeni”, publicație care apare în Israel, revista literară „Caiete Silvane”, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, revista literară „Opt Motive” , antologia literară „ Vara sentimentelor”, revista „Apostrof”, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, antologia „Cuvântul IUBIRII, Iubirea CUVÂNTULUI”, revista „13 plus” și revista „A Too Powerful Word”, o revistă bilingvă din Serbia.”

Un astfel de talent literar nu a venit, de asemenea, fără performanțe bine-meritate, în mediul academic. Timeea a povestit cu drag și despre experiențele sale la concursurile și olimpiadele de profil. Despre acestea, tânăra absolventă a notat următoarele: „Am participat de-a lungul ultimilor patru ani, la olimpiada de Limba și literatura română, iar în cel de-al patrulea an, am reușit să obțin mențiunea întâi, astfel clasându-mă pe locul al patrulea din cei treizeci și trei de participanți. În decursul lunii ianuarie a acestui an, am participat la Concursul Național „Ocrotiți de Eminescu”, unde am obținut premiul I. Cu toate acestea, poezia rămâne poezie, indiferent de perspectiva pe care o promovăm noi.”

Timeea Ivan este, astfel, una dintre cele mai înzestrate și mai muncitoare absolvente ale Colegiului Național „I.M.Clain” din Blaj, ea demonstrând că, nu există nici o vârstă prea fragedă pentru a tinde spre un ideal literar.