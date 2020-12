FOTO| O bijuterie pe roți! Un tânăr din Sebeș a recondiționat o Dacia 1300 veche, în memoria bunicului său

O mașină Dacia 1300 fabricată în 1976, care a stat 13 ani sub cerul liber, neprotejată de efectele naturii, a fost transformată într-o adevărată bijuterie de un tânăr din Sebeş, judeţul Alba, care a vrut să readucă la viață autoturismul bunicilor săi.

Radu Afrapt (26 de ani) locuieşte în Sebeş şi a muncit trei ani la maşina bunicilor săi, care ajunsese într-o stare deplorabilă. A reuşit să readucă farmecul vechii Dacii 1300 pe care a condus-o zeci de ani bunicul său. Tânărul susţine că a decis să repare maşina în memoria bunicului său, Afrapt Vasile, care a murit în urmă cu 15 ani. Radu s-a născut în 1994, după aproape 20 de ani de momentul ieşirii pe poarta fabricii a autoturismului.

„Maşina era în comuna Săsciori, în curtea bunicilor mei. Era într-o stare deplorabilă, practic nimeni nu mai credea că se poate face ceva cu ea. Timp de trei ani am muncit să o repar şi să o readuc exact la forma pe care a avut-o la ieşirea din fabrică. Am făcut-o în memoria bunicului meu”, spune Radu, care este pasionat de motoare. Principala sa ocupaţie este tatuajul, dar, în timpul liber, se dedică şi meseriei de mecanic auto. „Am lucrat mai mult eu, dar m-au ajutat şi prietenii atunci când am avut nevoie. În afară de culoarea din interior, restul este exact ca în 1976. Maşina a fost demontată bucată cu bucată şi refăcută apoi din nou. Până şi cusăturile din interior le-am realizat la milimetru, la fel ca cele originale”, afirmă Radu Afrapt.

Acesta spune că a ales culoarea roşie la interior, pentru a da un contrast puternic cu negrul de la exterior. Autoturismul a fost gata în urmă cu circa două săptămâni şi funcţionează cu vechiul său motor, care era în stare bună şi avea 90.300 de kilometri la bord. „Am căutat peste tot piese noi, pe la magazine, pe la prieteni. Acolo unde nu am găsit am pus şi unele folosite pe care le-am recondiţionat. Toate piesele de pe maşină sunt originale, de Dacia. Până şi antigelul este de tipul celui folosit pe aceste autoturisme, de culoare verde”, completează Radu. Maşina avea mari probleme şi la podea, care a trebuit înlocuită în unele părţi pentru ca era găurită.

Tânărul spune că în perioada următoare va realiza şi documentaţia pentru ca vechea Dacie 1300 să primească atestatul de ”vehicul istoric”. Imaginea Daciei restaurate este spectaculoasă şi încântă memoria celor care au avut şi au condus acest tip de autoturism românesc. Radu spune că nu a făcut un calcul cât l-a costat toată munca şi piesele: „Am investit destul de mult. Pe lângă piese au fost şi drumurile pentru a le achiziţiona. La un moment dat, nu am mai ţinut cont de chletuieli”. Pentru a reveni pe drum, vechea Dacie a avut nevoie doar de un ITP şi de asigurarea auto. Impozitul a fost plătit în fiecare an în care a stat în curtea bunicilor.

”De când am terminat reparaţiile, circul zilnic cu ea. Totul merge perfect”, mai spuse Radu Afrapt. Apariţia maşinii pe străzi, în Sebeş şi în Alba Iulia, este un eveniment. Şoferii cu vechime în branşă îşi întorc privirile spre apariţia strălucitoare care a revenit pe şosea, după 44 de ani de la momentul ieşirii pe poarta fabricii şi 13 ani de când nu a mai fost condusă. Radu mai deţine un autoturism Audi 80 Cabrio modificat cu care participă, de asemenea, la evenimente şi expoziţii de maşini.

Dacia 1300 este un autoturism de familie fabricat de compania Dacia între anii 1969 şi 1984. Acesta a apărut în urma licenţei obţinută de la compania franceză Renault, intrând în producţie în august 1969 şi având la bază modelul Renault 12. La acea vreme modelul avea un aspect modern şi economic. Iniţial, modelul dispunea de o singură caroserie berlină cu 4 uşi şi 5 locuri. Blocul motopropulsor avea capacitatea cilindrică de 1.289 cmc ce dezvolta 54 de cai putere, o viteză maximă de 144 km/h şi consumul de 7,0 litri. Modelul 1300 a fost înlocuit de modelul Dacia 1310 în 1979, însă a rămas în producţie până în 1984. În 1970 au fost lansate trei variante de echipare pentru modelul 1300: Standard, Lux, Lux Super 1301, ultimul model fiind destinat folosirii exclusive ca maşină de serviciu a Partidului Comunist Român şi a Securităţii.