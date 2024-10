FOTO: La Naționalele de alergare pe șosea, performanțe pentru atleții din Alba: Mihaela Blaga – două medalii de argint, George Cozma și Alexandra Cristea – bronz

La Oradea a fost prevăzut Campionatul Național 5 km alergare pe șosea, seniori, Under 23, Under 20, competiție la care sportivii din Alba au cucerit 4 medalii: Mihaela Blaga – două medalii de argint (senioare și Under 23), George Cozma – bronz și Alexandra Cristea – bronz, ambii la Under 20

Mihaela Blaga („Mica Romă” Blaj/CSU Alba Iulia) a cucerit două medalii de argint, la seniori și Under 23, cu rezultatul 16:44.49. Pregătită de antrenoarea Cristina Man, Mihaela a fost devansată de Mădălina Sîrbu (CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc) – care a avut timpul 16:26.29, iar pe locul al treilea s-a clasat Alexandra Hudea (CS: Mediaș/CSM București) – cu timpul 17:41.79 (locul întâi la Under 20). Mihaela Blaga a fost desemnata în 2023 cel mai bun sportiv din Alba.

David George Cozma (CSȘ Blaj), antrenat tot de Cristina Man, a urcat pe ultima treaptă a podiumului la categoria Under 20, cu timpul 15:35.31, rezultat cu ar fi luat medalia de argint și la Under 23.

„Rezultatele sunt foarte bune, în condițiile în care obiectivul principal la finalul acestui an este crosul. Pentru Mihaela și George, obiectivele sunt calificarea la Campionatele Balcanice de cros și apoi la Europenele de cros. Naționalele le-am abordat ca un concurs de pregătire, ne-am atins obiectivele”, a spus Cristina Man.

Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia/ LPS Alba Iulia) a cucerit medalia de bronz la categoria Under 20. Cu rezultatul 18:18.19, sportiva din Cetatea Marii Uniri, deși are doar 17 ani, s-a clasat pe locul 5 la Under 23 și poziția a 7-a la senioare, Alexandra fiind pregătită de antrenorul Gabriel Avram.

„Toate competitoarele clasate înaintea Alexandrei sunt mai mari cu cel puțin un an. Importantă este medalia”, a spus Gabriel Avram.

Mai trebuie punctat și rezultatul obținut de Lucian Ștefan (dublă legitimare CSȘ Caransebeș/ AC „Mica Romă” Blaj) – cu medalie de bronz la seniori și alte două medalii de argint la Under 23 și Under 20.

În 26 octombrie, la Băile Felix va fi Campionatul Național de cros

