FOTO| Întâlnire de lucru pentru implementarea proiectelor de dezvoltare ale județului Alba

Actualele proiecte REGIO 2014-2020, baza procesului de descentralizare care se va concretiza prin viitoarele inițiative finanțabile în cadrul Programul Operațional Regional 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat o importantă reuniune de lucru pentru impulsionarea finalizării proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru Consiliul Județean Alba, pregătind astfel terenul pentru ca administrația publică locală să demareze noile inițiative ce ar putea obține resurse europene nerambursabile în următoarea perioadă de finanțare, 2021-2027. În cadrul reuniunii la care au participat decidenții locali și mai mult de 15 specialiști s-a formulat ipoteza conform căreia o bună implementare a actualelor proiecte REGIO va consolida tot ceea ce administrația locală a reușit deja să realizeze, începând din anul 2007, după aderarea României la Uniunea Europeană, punând astfel bazele unei descentralizări reale a procesului de dezvoltare locală și regională, prin proiectele ce vor fi finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.

La reuniunea de la sediul ADR Centru din Alba Iulia au participat echipele de specialiști conduse de președintele Ion Dumitrel și vicepreședintele CJ Alba, Marius Hațegan, pe de o parte și de către Simion Crețu care a condus echipa de experți ai ADR Centru, pe de altă parte. Au fost prezenți și reprezentanți ai partenerilor CJ Alba din unitățile medicale care beneficiază de investiții prin POR 2014-2020, respectiv de la Spitalul Județean de Urgență Alba, de la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, precum și de la Spitalele orășenești din Ocna Mureș și Zlatna, alături de primarul acestui oraș, Silviu Ponoran. În cursul întrevederii de două ore s-a discutat despre stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 și a fost realizată o analiză punctuală a pregătirii de proiecte ce ar putea obține finanțare în perioada 2021-2027.

”Pentru noi, prioritatea maximă o constituie finalizarea cu succes a proiectelor demarate și finanțate prin POR 2014-2020. Astfel, degrevăm bugetele locale și bugetul județean de cheltuieli importante de investiții, dar facem și un exercițiu real de descentralizare. Spun asta pentru că, în viitoarea perioadă de finanțare, în condițiile în care ADR Centru este desemnată prin lege să devină Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, înseamnă că toate problemele din implementarea unui proiect european vor fi mult mai simplu de rezolvat. Este nevoie să aducem decizia aproape de beneficiarul final, cetățeanul, pentru că toate proiectele noastre la el, la cetățean se referă. Nu credem că mai este cazul să așteptăm aprobări și sfaturi, ci trebuie să ne punem experții la treabă aici, la nivel local și regional, ca să rezolvăm repede și eficient problemele pe care le ridică procesul de dezvoltare. Spre exemplu, noi avem în lucru acum 9 proiecte, în valoare totală de peste 52 milioane euro, din care trei pentru drumuri județene și celelalte patru pentru unitățile medicale. Pentru următoarea perioadă vizăm să dezvoltăm mai multe proiecte, pentru infrastructura de transport, pentru modernizarea Spitalului Județean Alba, precum și pentru dezvoltarea zonelor montane din județ. Aceste analize favorizează implementarea proiectelor noastre europene și avem încredere în procesul de descentralizare a Programului Operațional Regional, coordonat de ADR Centru în beneficiul tuturor cetățenilor”, a declarat, după încheierea reuniunii de lucru de la sediul ADR Centru, domnul Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.

Dezbaterile au abordat fiecare dintre cele nouă proiecte implementate de Consiliul Județean Alba în cadrul Programului REGIO 2014-2020. Este vorba în principal, de reabilitarea DJ 107I: Aiud – Bucium Sat – DN 74 – denumit și ”Transalpina de Apuseni”, a cărui valoare totală este de peste 40 milioane euro – de modernizarea DJ103E: DN1 – Gârbova de Jos – Gârbova de Sus și consolidarea DJ 107K: Galda de Jos – Întregalde, a căror valoare totală cumulată depășește 3,5 milioane euro. La acestea se adaugă investițiile în domeniul medical, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, care are în derulare proiecte a căror valoare totală este de peste 7,5 milioane euro. În plus, CJ Alba are un parteneriat activ cu localitățile Aiud, Ocna Mureș și Zlatna, unde se reabilitează alte trei unități medicale, cu o sumă totală de peste 4,5 milioane euro. Ulterior, s-au analizat pe scurt câteva din propunerile Consiliului Județean Alba pentru perioada 2021-2027, care ar putea fi finanțate prin Programul Operațional Regional 2021-2027, pentru care ADR Centru va fi Autoritate de Management la nivel regional. Portofoliul de posibile proiecte pentru următorii ani include mai mult de 20 de idei, a căror valoare totală depășește 130 milioane euro.

”Consiliul Județean Alba gestionează acum proiecte prin care se solicită peste 50 milioane euro, fonduri nerambursabile europene. Pentru următorii ani, sunt foarte multe propuneri, a căror valoare este mai mult decât dublul acestei valori. Evident, unele inițiative, mature, ar putea obține finanțare prin PNRR, dar tot rămân multe posibile cereri de finanțare, care trebuie pregătite și abordate proactiv, astfel încât să fie concretizate în proiecte viabile și care să producă dezvoltare sustenabilă.

Rolul nostru este de a sprijini comunitățile locale, să utilizeze eficient resursele publice, ținând cont că avem definită atât Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru următorii ani, cât și o formă realistă a Programului Operațional Regional pe care îl vom coordona direct în perioada 2021-2029. Pentru viitoarea perioadă avem în vedere o sumă estimată a fi atrasă în Regiunea Centru prin POR 2021-2027 de cel puțin 1,4 miliarde euro”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.