FOTO | Incendiu la o anexă gospodărească din Câmpeni. A luat foc o magazie de lemne

Incendiu la o anexă gospodărească din Câmpeni. A luat foc o magazie de lemne

Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o magazie de lemne din Câmpeni. Au intervenit pompierii pe strada Moților.

Secția de Pompieri Câmpeni a intervenit în cursul nopții, în orașul Câmpeni, pe strada Moților, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

​La sosirea forțelor de intervenție la locul solicitării, incendiul se manifesta la o magazie de lemne, pe o suprafață de aproximativ 30 mp.

Pompierii militari au intervenit prompt, incendiul fiind stins in limitele găsite.

Fără victime.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apa și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

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