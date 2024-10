FOTO | Înaltpreasfințitul Irineu, slujbă arhierească în ziua pomenirii Sfintei Cuvioase Parascheva: „Să-i urmăm exemplul”

Luni, 14 octombrie a.c., în ziua pomenirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Mănăstirea Subpiatră, protopopiatul Câmpeni.

Întâistătătorul Eparhiei Alba Iuliei a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. Sărbătoarea hramului a reunit și în acest an participarea a numeroși credincioși pelerini din Țara Moților și de pe Valea Arieșului. Așezământul monahal de la Subpiatră se află sub oblăduirea maicii starețe Stavrofora Maria Răfăilă și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui ieromonah Ioil Sîngeorzan.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Noi, oamenii, legați mult de lumea aceasta materială, avem diferite forme de asigurare prin care ne pregătim pentru boală și accident, pentru foc, furtună și furt. De asemenea, lăsăm un testament scris prin care familia noastră să fie protejată în eventualitatea morții noastre. Dar să ne întrebăm: ce fel de pregătire facem pentru suflet, partea din noi care nu se stinge niciodată? Sfânta Parascheva, urmându-L pe Hristos pe calea crucii, nu a dat prioritate trupului muritor, ci s-a îngrijit de mântuirea sufletului nemuritor. Să-i urmăm exemplul”.

Potrivit tradiției, biserica de lemn a Mănăstirii de la Subpiatră (comuna Sălciua) a fost edificată în anul 1797, pe vatra unui vechi locaș de cult, cunoscut sub denumirea de „Schitul Maicii Domnului”. Peste două secole, în data de 8 iunie 1997, a fost așezată piatra de temelie pentru noua biserică ce poartă hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Lucrările de zidire a locașului s-au încheiat în anul 2007, urmând ca în perioada anilor 2016-2020 să fie împodobit în haina picturii. Slujba de târnosire a noii biserici a Mănăstirii de la Subpiatră a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părintele Irineu, în data de 13 septembrie 2020. Transmite Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei.

