FOTO | „Generația pașoptistă și Unirea”: O lecție de istorie altfel oferită de Centrul Cultural „Lucian Blaga” elevilor din Sebeș

Joi, 23 ianuarie 2025, începând cu ora 12.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a avut loc un eveniment dedicat zilei de 24 Ianuarie 1859, intitulat „Generația pașoptistă și Unirea”, organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica”, în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

„Alături de elevii care sunt tot mai apropiați de evenimentele Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, am avut plăcerea de a ne bucura de un program de pedagogie muzeală, o veritabilă lecție de istorie diferită de cea din sala de clasă, în care am aflat împreună informații noi referitoare la rolul pe care l-a avut generația pașoptistă în crearea și modernizarea statului român, în prezentarea colegului nostru Călin Anghel, lect. univ. dr. la Universitatea «1 Decembrie 1918» Alba Iulia și muzeograf la Muzeul Municipal «Ioan Raica» Sebeș. De asemenea, ne-a însuflețit explorarea expoziției temporare «Serbările Centenarului nașterii lui Avram Iancu (31 august – 2 septembrie 1924)», în prezența curatorului acesteia, dr. Ioana Rustoiu, de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Astfel, am rememorat momentele primei celebrări naționale dedicate lui Avram Iancu în România de după Marea Unire” transmit reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

La finalul evenimentului, conform tradiției, toți participanții au participat la Hora Unirii, alături de primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Partenerii implicați în organizarea evenimentului dedicat Unirii Mici de la Sebeș au fost: Primăria Municipiului Sebeș, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș (alături de Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș și Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș – instituții componente), Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale și Muzeul Județean Satu Mare.

Menționăm faptul că expoziția temporară „Serbările Centenarului nașterii lui Avram Iancu (31 august – 2 septembrie 1924)” se află în foaierul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și poate fi vizitată până la data de 6 februarie 2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI